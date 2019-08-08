В ДЮСШ «Звезда» учат быть сильными

Без преувеличения можно сказать, что Боровская спортивная школа «Звезда» является гордостью района. Многие родители считают ее престижной и стремятся отдать сюда своих детей с раннего возраста. Правда, не все ребята изъявляют желание заниматься спортом, но тем, у кого есть для этого физические задатки и воля, удается достичь в «Звезде» высоких результатов. Мы попросили рассказать об этой спортивной школе заместителя директора по учебно-воспитательной работе Дмитрия ЧЕРНОВА.

В «ЗВЕЗДУ» - С БОЛЬШОЙ ОХОТОЙ

Сразу следует отметить, что СШ «Звезда» находится на самой окраине Боровска, и добираться сюда непросто. Даже с учетом того, что по многочисленным просьбам родителей на эту линию пришлось запускать дополнительные маршрутки. Желающих здесь заниматься очень много, поэтому общественный транспорт почти всегда переполнен. Но никого эта трудность не останавливает. Потому что здесь работают настоящие профессионалы, умеющие привить детям любовь и интерес к спорту.

Как рассказал Дмитрий Михайлович, по итогам последнего учебного года школу посещает 816 учащихся. Это ребята от 7 до 18 лет. Занимаются они в 12 секциях.

- Начну перечислять с игровых видов. Это баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Затем идут секции единоборств: дзюдо, самбо и бокс. Далее идут циклические виды спорта: лыжные гонки и легкая атлетика. Потом следуют спортивные танцы, тяжелая атлетика и адаптивная физкультура, - проинформировал Чернов.

Тренеры здесь трудятся как опытные, так и молодые, подающие надежды. О некоторых Дмитрий Михайлович нам рассказал.

Один из самых опытных - Петр Петрович НЕФЕДКИН тренирует футболистов. У него самый многочисленный состав воспитанников - 70 человек. Ребята занимаются в четырех группах. И число желающих попасть в эту секцию с каждым годом все увеличивается. И дело не только в том, что футбол сейчас очень популярен. Большую роль здесь играет и сама личность Петра Петровича, его талант тренера и педагога. Этот человек буквально живет любимой работой, видит в ней смысл своей жизни.

ИНВЕНТАРЬ ЕСТЬ, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Умеет увлечь ребят и тренер по настольному теннису Юлия Викторовна ОВЧИННИКОВА. Она является мастером спорта и судьей международной категории.

Большие надежды подает молодой тренер по волейболу Кирилл Александрович КРАПИВИН. В его группе сейчас занимаются 13-14-летние школьники, с которыми он начинал заниматься, когда им было лет по семь-восемь. Эти ребята регулярно участвуют в различных районных и областных соревнованиях, в которых раз за разом занимают призовые места. В ДЮСШ «Звезда» и довольно сильные боксеры, а также лыжники. Последние тренируются и зимой, и летом шесть раз в неделю. Сейчас они в основном занимаются на тренажерах и бегают.

Менее интересна сейчас ребятам легкая атлетика, но Дмитрий Михайлович и его коллеги стараются популяризировать этот вид спорта. В ДЮСШ «Звезда» имеется весь необходимый инвентарь и оборудование. Имеется там игровой зал и зал единоборств. Юношей в секциях больше, чем девочек. И это вполне объяснимая статистика. Слабый пол больше стремится к культуре и искусству, нежели к спорту. Но эти показатели, конечно, относительные.

- А вот футбол ребята очень любят, - рассказывает Чернов. - Чтобы взять к нам всех желающих, мы сейчас приглашаем к нам тренера по футболу из Балабанова Дениса Юрьевича ПРИЕМКО.

СПОРТ ОЗДОРАВЛИВАЕТ И ДИСЦИПЛИНИРУЕТ

Сам Дмитрий Чернов работает в ДЮСШ с 2018 года. Но у молодого перспективного руководителя имеются большие планы по развитию этой спортивной школы.

- Хотим увеличить число учащихся до одной тысячи человек. Хотим развивать большой теннис, бадминтон. Для этих видов у нас имеются площадки, но пока нет тренеров, - рассказал он.

Сейчас основной костяк педагогов ДЮСШ «Звезда» находится в отпусках. Но у воспитанников каникул как таковых нет. Кто-то из тренеров в летнее время с 9 утра до 15:00 работает в спортивно-оздоровительном лагере, и многие ребята его посещают и там продолжают тренировки. В июне было организовано четыре отряда - по волейболу, баскетболу, боксу и самбо. Ребят бесплатно кормили завтраком и обедом.

В июле проводились занятия по общей физической подготовке с группой в составе пятидесяти детей: в возрасте от семи до тринадцати лет.

В настоящее время из 18 тренеров ДЮСШ работают трое. А с 5 августа здесь начнется набор учащихся на новый учебный год. Кто-то, возможно, захочет перейти из одной секции в другую. Такие случаи тоже бывают, и это нормально. Ребята ищут себя, пробуют что-то новое.

- Неважно, какую секцию выберет сам ребенок. Важно, что он в спорте, потому что любая спортивная секция дисциплинирует, организовывает, оздоравливает ребенка, воспитывает в нем чувство ответственности. И это однозначно положительно сказывается на учебе. Я за то, чтобы каждый родитель отдавал детей в секции. И при этом нужно обязательно учитывать желание детей, - считает Дмитрий Михайлович.

Хотелось бы также добавить, что спорт учит быть сильным, не сдаваться, не пасовать перед трудностями. А все эти качества сейчас, ох, как нужны!

Инна ЕМЕЛИНА

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