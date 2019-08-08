Ермолинцев пригласили на юбилейный турнир по рукопашному бою

Некоторые мероприятия со временем становятся для боровчан чем-то большим, из одноразового развлечения превращаясь в добрую традицию. Так произошло и с Открытым турниром по рукопашному бою, который уже в пятый раз пройдет в Ермолине.

Состязания организует местный ВПК «Русь» при поддержке балабановского спортклуба «Атом», и в юбилейный год соревнований зрителей, как и всегда, порадуют захватывающими боями и зрелищными приемами.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В последнее время в Боровском районе все большую популярность обретают различные виды боевых единоборств. Негласной «столицей» этих видов спорта можно по праву назвать Балабаново, где располагается спортклуб «Атом», воспитанники которого завоевывают медали не только на государственном, но и на международном уровне.

Впрочем, одним лишь городом мастера рукопашного боя и смешанных единоборств свою деятельность не ограничивают и периодически помогают организовывать соревнования и в соседних поселениях. Так случилось и с Ермолино, где зрелищные состязания пришлись по вкусу горожанам, и из года в год жители с удовольствием приходят поболеть за своих спортсменов.

- У нас эти соревнования очень полюбились жителям, и лично от себя хочу сказать, что мне этот вид спорта крайне интересен. Мы всецело поддерживаем проведение этих состязаний и надеемся, что они будут проходить еще не один год. Обязательно придем болеть за наших спортсменов, ну и пусть победит сильнейший, - отметил глава администрации города Евгений ГУРОВ.

Юбилейный пятый Открытый турнир по рукопашному бою состоится 17-го августа, и сейчас идет активная подготовка к этим состязаниям. Пройдут они в стенах спортзала стадиона «Труд», и, как и всегда, здесь будут рады любым бойцам, выразившим желание побороться за медали. Главные условия - заниматься контактными видами единоборств не менее одного года и быть старше 8 лет. Кроме того, у участника не должно быть медицинских противопоказаний, а при себе необходимо иметь страховой медицинский полис. Общий сбор пройдет в 8 часов утра, после чего стартует процедура взвешивания. Начало боев намечено на 10:00.

- Состязания не просто так называются открытыми, и участие в них могут принимать как начинающие спортсмены, так и известные мастера. Турнир лично-командный и проводится по олимпийской системе. Если бойцов заявится достаточно. Если же участников в какой-то группе наберется не очень много, то формат может измениться на круговой, - рассказал о правилах тренер спортклуба «Атом» Артем АЛЕКСЕНКО.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Как пояснил Артем Дмитриевич, бойцы будут разделены на четыре возрастные группы, внутри которых также существует распределение участников по весовым категориям с шагом в пять килограмм.

Для тех, кто хочет понаблюдать за первыми шагами юных дарований, подойдет самая младшая лига, в которой выступят спортсмены от 8 до 11 лет. Ребята постарше, в возрасте от 12 до 14 лет, также будут выступать отдельно. Самые зрелищные и эмоциональные схватки, как правило, проходят в группе с 15 до 17 лет, когда у бойцов уже хватает и мастерства, и опыта, но еще не прошел юношеский задор и жажда новых побед и достижений. Ну а поклонников рукопашного боя и знатоков единоборств больше всего заинтересуют схватки самых старших спортсменов от 18 лет и старше, где будут выступать настоящие мастера своего дела.

- Эти соревнования - очень хорошая возможность для новичков сделать первые шаги и попробовать себя в турнирном формате. Для серьезных спортсменов они также подойдут, чтобы держать себя в форме и не терять хватки. Мы будем рады всем участникам и гостям, которые любят рукопашный бой и захотят провести этот день вместе с нами. К слову, помимо турнира мы еще готовим показательные выступления на День Города в Боровске, куда приедет даже один из тренеров Сборной России в этой дисциплине, - подчеркнул Алексенко.

Иными словами, в этом месяце всех поклонников единоборств в районе ждет настоящий праздник, к тому же, что немаловажно, насладиться мастерством бойцов и пережить множество ярких эмоций можно совершенно бесплатно.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Спорт»