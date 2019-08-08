08.08.2019

Проект общественного мнения



Темы, выбранные на минувшей неделе для опроса мнения жителей Боровского района в сети «ВКонтакте» на площадке «Новости Боровского района», вновь оказались взаимосвязаны. Все они, так или иначе, «крутятся» возле денег, которые, конечно, не так важны, как здоровье, но без которых и здоровым быть трудно.

 

БЕЗ УВЕРЕННОСТИ

Депутаты Государственной Думы не сидят без дела. Она все время придумывают новые законы, которые должны пойти на пользу россиянам, но чтобы народ не слишком расслаблялся от этой заботы, периодически сотрясают его разного рода заявлениями.

На днях один из парламентариев заявил, что в будущем 15 миллионов жителей РФ могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Исходя из этих предположений, мы спросили у боровчан, боятся ли они остаться без работы?

Нет, у меня востребованная профессия - 18%

Да, нет никакой уверенности в завтрашнем дне - 48%

Никогда не поздно получить новую профессию - 32%

Мне все равно, меня родители прокормят - 2%

 

С КАКИХ «ВШЕЙ»?

На фоне предупреждения о ненужности внушительной части рабочей силы известие о том, что среди калужан затаились граждане с «круглыми» счетами в банке, вызвало всплеск эмоций.

Как оказалось, в нашем регионе зарегистрированы два миллиардера и богач, лишь половину не дотянувший до этой отметки. И, несмотря на то что миллионерами в Калужской области  уже никого не удивишь (официально их зарегистрировано более пяти тысяч), интересно было узнать: а хотят ли боровчане пополнить эти «шестизначные» ряды?

Да, я уже на пути к этому - 11%

Мне не надо столько денег - 11%

Как можно копить с такими зарплатами? - 59%

Меня обсуждаете? - 19%

 

НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

От таких информационных перепадов рукой подать до нервного расстройства, усмирить которое порой в состоянии только холодильник. Но оказалось, что медики не советуют ночами налегать даже на те продукты, которые считаются традиционными для перекуса. В список запрета попали даже яблоки! И все же мы поинтересовались: устраивают ли наши земляки ночной «дожор»?

Да, без этого до утра не дотянуть - 14%

Нет, я соблюдаю режим питания - 29%

Иногда заглядываю в холодильник, но стараюсь держать себя в руках - 52%

Мне и днем есть нечего - 5%

Другие статьи из рубрики «Опрос»

Проект общественного мнения

Проект общественного мнения

Проект общественного мнения

Проект общественного мнения «Точка зрения»

Проект общественного мнения «Точка зрения»

Точка зрения
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
10
августа
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление