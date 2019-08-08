Проект общественного мнения

Темы, выбранные на минувшей неделе для опроса мнения жителей Боровского района в сети «ВКонтакте» на площадке «Новости Боровского района», вновь оказались взаимосвязаны. Все они, так или иначе, «крутятся» возле денег, которые, конечно, не так важны, как здоровье, но без которых и здоровым быть трудно.

БЕЗ УВЕРЕННОСТИ

Депутаты Государственной Думы не сидят без дела. Она все время придумывают новые законы, которые должны пойти на пользу россиянам, но чтобы народ не слишком расслаблялся от этой заботы, периодически сотрясают его разного рода заявлениями.

На днях один из парламентариев заявил, что в будущем 15 миллионов жителей РФ могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Исходя из этих предположений, мы спросили у боровчан, боятся ли они остаться без работы?

Нет, у меня востребованная профессия - 18%

Да, нет никакой уверенности в завтрашнем дне - 48%

Никогда не поздно получить новую профессию - 32%

Мне все равно, меня родители прокормят - 2%

С КАКИХ «ВШЕЙ»?

На фоне предупреждения о ненужности внушительной части рабочей силы известие о том, что среди калужан затаились граждане с «круглыми» счетами в банке, вызвало всплеск эмоций.

Как оказалось, в нашем регионе зарегистрированы два миллиардера и богач, лишь половину не дотянувший до этой отметки. И, несмотря на то что миллионерами в Калужской области уже никого не удивишь (официально их зарегистрировано более пяти тысяч), интересно было узнать: а хотят ли боровчане пополнить эти «шестизначные» ряды?

Да, я уже на пути к этому - 11%

Мне не надо столько денег - 11%

Как можно копить с такими зарплатами? - 59%

Меня обсуждаете? - 19%

НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

От таких информационных перепадов рукой подать до нервного расстройства, усмирить которое порой в состоянии только холодильник. Но оказалось, что медики не советуют ночами налегать даже на те продукты, которые считаются традиционными для перекуса. В список запрета попали даже яблоки! И все же мы поинтересовались: устраивают ли наши земляки ночной «дожор»?

Да, без этого до утра не дотянуть - 14%

Нет, я соблюдаю режим питания - 29%

Иногда заглядываю в холодильник, но стараюсь держать себя в руках - 52%

Мне и днем есть нечего - 5%

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