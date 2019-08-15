Еще немного. Городской стадион будет одним из лучших в Калужской области

Последние три года Балабаново меняется, преображая свои старые и неухоженные пространства. Чтобы явить горожанам благоустроенные общественные территории, специалистам администрации приходится проделывать огромную работу, которая скрыта от глаз, но благодаря которой этот муниципалитет стал самым обустроенным в Боровском районе.

Не всегда задуманное получается осуществить в намеченные сроки, что становится поводом для негатива в сторону белого дома и даже для провокаций. Вот и на днях по городу поползли слухи о том, что реконструкция главного спортивного объекта превратилась в долгострой, у которого по вине чиновников нет конца и края.

ДОЛГИЕ ПОИСКИ

Понять недовольство горожан затянувшимся ремонтом стадиона, конечно, можно. Во-первых, это единственный в городе открытый объект для занятия спортом. За годы своего существования его порядком потрепало, но он все равно был востребован во все сезоны. А установка площадки воркаута добавила Балабанову десятки сторонников здорового образа жизни вне возрастных ограничений. Во-вторых, стадион выполнял функцию прогулочной зоны, учитывая, что поблизости нет альтернативы для безопасного и тихого отдыха.

Учитывая такую высокую потребность среди населения, спровоцировать возмущение горожан несложно. Поэтому администрация города решила сработать на опережение и объяснить, по какой причине объект до сих пор не сдан и когда этого стоит ожидать.

Как прокомментировала ведущий специалист отдела социальной политики администрации Балабанова Наталья ГАВШИНА, причин, повлиявших на сдвиг сроков, оказалось несколько.

- Создание проекта началось в декабре 2017 года, и, включая январь 2018 года, шла работа над разработкой документации. В следующем месяце начались изыскательские работы, а в марте-апреле проект проходил государственную экспертизу, вносились корректировки. В мае прошлого года муниципальный контракт по стадиону выставили на электронные торги по поиску подрядной организации. К сожалению, желающих взяться за этот проект не нашлось, и пришлось идти на второй круг. Эти торги тоже не принесли желаемого результата, поскольку заявка была подана только одна, а из-за ошибок в документах ее тоже отклонили, признав аукцион несостоявшимся. Только с третьего раза удалось найти подрядчика, с которым заключили контракт в сентябре 2018 года. Его силами была проделана большая работа, но завершить ее не позволили погодные условия, - рассказывает Наталья Гавшина.

КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ

Неприятности, которые уже не в первый раз подбрасывают балабановскому муниципалитету электронные торги по определению подрядчика, в этот раз сыграли на руку. Поскольку к начавшимся морозам на стадионе так и не уложили естественное поле, предусматривающее газон с поливом, этот объем решили отложить до весны. За это время администрация города побывала в Калуге, где осмотрела реализованный проект, аналогичный балабановскому. В результате этого визита чиновники пришли к мнению, что такое поле не просто слишком затратно из-за содержания, но и «проседает» в эксплуатации. В условиях неустойчивой зимы, когда резкая оттепель сменяется таким же стремительным похолоданием, уберечь газон от вымерзания становится весьма сложной задачей, справиться с которой под силу специалисту, которого в штате ЦФиС нет. По той же «погодной» причине пользоваться полем для тренировок футболом в межсезонье и зимой запрещено, дабы не вытоптать дорогостоящее естественное покрытие. Получалось, что долгожданный объект, обещавший вдохнуть новые силы в спортивную жизнь города, мог стать той конфетой, на которую почти полгода можно только смотреть со стороны.

Учитывая значимость для города этого объекта, из бюджета Калужской области были выделены дополнительные средства, чтобы на стадионе можно было уложить искусственное покрытие. Такое решение потребовало внести поправки в проект и пройти новую госэкспертизу.

Подрядчик, с которым у города уже был заключен контракт, выполнил оговоренный объем, тоже с учетом поправки на искусственное покрытие, после чего по факту выполненных работ договор был «закрыт». Теперь Балабаново ожидает заключительный этап, и в администрации города держат кулаки, чтобы финишная прямая не преподнесла очередных сюрпризов.

- Сейчас документы на оставшийся объем работ по нашему стадиону отправлены в Фонд имущества, и в ближайшие дни августа должен состояться аукцион. Мы очень надеемся, что подрядчик определится с первого раза и прошлогодней истории не повторится. Работы осталось не так много: на поле подготовить «подушку» и уложить покрытие на нем и дорожках и еще смонтировать трибуны и установить туалет. Коммуникации для освещения там уже проведены, надо только подключить оборудование. Все это, согласно нашему контракту, подрядчик должен будет выполнить за два месяца, - резюмирует глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.

Давать четких сроков сдачи объекта, конечно, никто не может по той причине, что отсчет времени пойдет со дня подписания контракта с подрядчиком, которого определят электронные торги. И это уже никак не зависит от исполнительной власти муниципалитета, которая не меньше горожан заинтересована в том, чтобы обновленный стадион вновь был полон жизни и спортивного азарта.

Иван КРЕЧЕТ

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