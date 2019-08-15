На тот свет. Боровчан «достали» энергетики

Проблемы с подачей электричества в дома жителей Боровского района продолжаются уже второй год. Вроде бы работы по замене оборудования и установке новых счетчиков, которыми все это время занимаются сотрудники «РЭС», призваны улучшить качество обслуживания абонентов.

Однако на деле боровчане уже не знают, кому в очередной раз жаловаться на «тот свет», а чиновники не могут заставить ресурсников уважительно относиться к тем, кто им платит деньги.

МИМО КОММУНИЗМА

Знаменитую фразу, приписанную Ленину: «Коммунизм - это есть Советская власть плюс электрификация всей страны!», знает каждый взрослый житель нашего государства, которое так и не дотянуло до обещанного политического строя. А раз нет, то и благ цивилизации, давно привычной во всех развитых странах мира, не обязательно. По этому принципу, вероятно, и работает энергосетевая компания, жалобы на которую со стороны боровчан сыплются уже больше года.

То, что местное население ожидают непростые времена, стало понятно еще прошлой зимой. Тогда, объявив войну несознательным гражданам, незаконно потребляющим электроэнергию, «РЭС» приступила к масштабным работам по замене приборов учета. По сути, взявшись решить свою финансовую проблему с воровством ресурса потребителями, «несущие свет» создали ее всем без разбора, породив серию отключений в снабжении целых улиц населенных пунктов. В достижении поставленной цели ремонтников даже не смутило то, что на дворе стояли неслабые морозы, от которых часть боровчан спасалась с помощью электрооборудования.

ВАС НЕ СЛЫШНО!

Первыми волну возмущения подняли жители Боровска, позже, когда эти работы дошли до просторов сельского поселения «Ворсино», - глава местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ. Все они прекрасно понимали важность проводимых рабат, а потому обращались с весьма скромной просьбой: не менее чем за сутки оповещать местные администрации о предстоящем отключении, чтобы чиновники могли вовремя оповестить свое население, а также не допускать приостановления подачи электричества в дни и часы массового пребывания людей дома.

В «РЭС» сделали вид, что услышали. Однако связь оказалась непрочной, и уже в этом году ситуация повторилась. Очередной раз она дала о себе знать в канун минувших выходных.

- На Некрасова уже второй день свет отключают надолго. А когда дают, то как светомузыкой играют!!! Включат, выключат!!! Что ждут, пока у людей вся техника погорит? - возмутилась жительница Боровска в соцсетях.

Следом к ней присоединились другие жители райцентра, а также Ворсина, которых отношение ресурсоснабжающей организации довело до белого каления. Как часто случается в таких ситуациях, «прилетело» и чиновникам, которым напомнили, что они в ответе за все, что происходит на территории их поселений.

ПЕРЕЗВОН

В ответ представителю администрации Боровского района осталось только оправдываться:

- Графики отключения электроэнергии боровский участок «РЭС» предоставляет в администрацию за день, а точнее, за 15-18 часов до проведения работ. То есть информация поступает накануне отключения, вечером, обычно часов в 17:00, а иногда и в день отключения, и далее оперативно публикуется на официальной странице администрации Боровского района в социальных сетях. Дополнительная информация по плановым отключениям размещается на официальном сайте: https://utp.mrsk-cp.ru/. В случаях возникновения подобных ситуаций можно обращаться на горячую линию филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по Калужской области: 8-800-100-33-00.

Но, куда обращаться, за минувший год боровчане уже и сами знают, как и то, что получить реакцию на свою заявку порой можно только измором. В оправдание всем отключениям прошлой недели можно вспомнить о шквалистом ветре и проливных дождях, которые в ряде случаев стали причиной перебоев в подаче электроэнергии в квартиры боровчан. Но утешиться этим обстоятельством потребители явно не готовы, поскольку шагающую бодро электрификацию всей страны до сих пор может подкосить погода.

Иван КРЕЧЕТ

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