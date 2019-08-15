Детство вскладчину. Боровским дачникам предложат войти в программу инициативного бюджетирования

В последнее время в администрации Боровского района все чаще поднимается вопрос состояния детских площадок. Сейчас там составляют план по их ремонту на ближайшие пять лет и для этого попросили глав поселений составить примерный список территорий, попадающих под обновление.

ДЛЯ КОГО?

Несмотря на то что никто не отрицает важность и необходимость этих работ, глава администрации Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ поднял важную тему - а стоит ли вкладывать бюджетные средства в те населенные пункты, где есть площадка, но не зарегистрировано ни одного ребенка, который мог бы на ней играть?

Вопрос с детскими площадками для местных властей всегда остается достаточно болезненным. С одной стороны, все понимают необходимость их обновления и ремонта, но с другой - у поселений, как правило, всегда находятся более срочные и насущные траты, а потому денег на эти нужды выделяется не слишком много.

Недавно в Боровском районе твердо намерились исправить эту ситуацию и в ближайшие годы плотно заняться детскими городками. И пока строятся планы и прорабатываются всевозможные варианты, глава администрации Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ озвучил очень важный вопрос касательно того, как быть с «бездетными» населенными пунктами.

- Есть деревни, где по документам не проживает ни одного ребенка, который бы мог на этой площадке играть, но она там есть, и, соответственно, ремонтировать ее тоже необходимо. Как поступать в таких случаях: вкладывать деньги или направлять их на более важные объекты? - спросил Георгий Иванович.

Это действительно очень непростой вопрос, и при его решении сложно выбрать только один, правильный вариант. С одной стороны, вкладывать деньги впустую никому не хочется, но с другой - ни для кого не секрет, что информация в документах далеко не всегда соответствует действительности. К тому же, если детей нет среди постоянных жителей, вполне возможно, что многие приезжают сюда во время дачного сезона, и им бы детская площадка совсем не помешала.

ПЛАТИТЬ ИЛИ ЖДАТЬ

Но должны ли местные власти закладывать расходы, исходя из нужд москвичей и прочих гостей района, или все-таки направлять их на более актуальные для коренных жителей участки. Здесь глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ дал ряд рекомендаций Георгию Ивановичу и его коллегам.

- Я бы советовал пойти следующим путем: если дачники захотят новую площадку, это их право, но давайте возьмем сумму, которую они платят в качестве земельного налога, пусть даже это будет 50 тысяч в год, вычтем все затраты на инфраструктуру и прочее - там останется в лучшем случае тысяч пять. Детский городок, самый простой, обойдется примерно в 250 тысяч. Если они готовы откладывать эти деньги и ждать - пусть так, в противном случае есть программа инициативного бюджетирования, которую мы всегда готовы поддержать. Но давайте не будем забывать, что мы с вами работаем в системе местного самоуправления, а потому конечное решение будете принимать именно вы и сами жители, - отметил Николай Александрович.

Вот и получается, что судьба площадок в поселениях без «официальных» детей будет зависеть от диалога властей и жителей, а также от состояния местного бюджета. В случае же если население захочет финансово поучаствовать в благоустройстве, им не следует забывать еще и о том, что поддерживать порядок на новой площадке им тоже придется своими силами. Если подобные «жертвы» ради счастья собственных детей не кажутся чем-то из ряда вон выходящим, то инициативное бюджетирование действительно выглядит вариантом, который устроит все стороны.

Степан ФЕДОРОВ

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