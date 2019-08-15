Общие цели. Руслан Жадьков считает диалог с жителями «краеугольным камнем» работы УК

Сфера ЖКХ традиционно является одной из самых проблемных и критикуемых в нашей стране, а потому историй о сложных взаимоотношениях управляющих компаний и жителей хватает. Даже в Боровском районе можно найти несколько примеров такой «коммунальной войны», и оттого особенно приятно видеть, что порой отношения можно выстроить совершенно по-иному.

Например, в случае с УК «РЭУ-1», работающей на территории микрорайона ул. Дзержинского (Балабаново-1). Здесь, где все жители знают друг друга, и подход к управлению домами тоже должен быть соседским - так считает директор предприятия Руслан ЖАДЬКОВ.

ПО ОДНОЙ УЛИЦЕ

Стоять у руля управляющей компании - дело, быть может, и прибыльное, но весьма нервное и хлопотное. Тем более что в случае с УК «РЭУ-1» речь идет не о содержании новеньких многоэтажек, а о пятиэтажках советской постройки, которые еще не так давно были частью жилфонда Министерства обороны.

Однако вопреки нарисованной воображением картинке, реальность разительно отличается, причем в лучшую сторону. Здания выглядят свежими, а у местных жителей практически нет претензий к своей УК. За исключением разве что небольших жалоб вроде недостаточно коротко скошенной травы во дворе.

- Дело в том, что в нашей работе очень важно постоянно находиться в тесном контакте с людьми, слушать, что они хотят, и совместными усилиями воплощать задумки в жизнь. Я уверен, так многие говорят, но в нашем случае по-другому работать просто не получится - район небольшой, и все друг друга знают, и если где-то начать игнорировать жильцов, то как потом ходить с ними по одной улице, - рассказывает директор УК «РЭУ-1» Руслан Жадьков.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Вызвавшись быть нашим проводником, Руслан Викторович по дороге постоянно останавливается перекинуться парой слов с прохожими или своими сотрудниками. Видно, что работу он привык делать не за офисным столом, а регулярно выбираясь «в поля». Примером того, как важно бывает прислушаться к чаяниям жильцов, может послужить дом № 84 по улице Дзержинского. Здесь у собственников боковых квартир возникла серьезная проблема в виде гуляющих по комнатам сквозняков, с которой они сразу же обратились в УК.

- Честно скажу - сначала не поверил. Кирпичный дом, и вдруг какие-то сквозняки, причем не от окна, а именно сквозь кладку. Решили разобраться, созвонились с бывшим сотрудником, который здесь живет, пришли к нему в гости, и действительно все так, как люди говорили. Немедленно занялись работами по утеплению фасада, сделали два торца, и температура в квартирах сразу поднялась на 5-7 градусов. Теперь планируем повторить это и с остальными нашими домами, поскольку они все примерно одного года постройки, а значит, нужно сработать на опережение, - рассказал Жадьков.

САМИ СЕБЕ ХОЗЯЕВА

В Балабаново-1 в этом году к вопросу состояния зданий подошли очень серьезно. Даже работы в рамках капитального ремонта были нацелены на внешнюю часть строений. В отличие от прошлого года, когда в приоритете у всех были крыши, в этот раз решили заняться обновлением отмостки.

Удивляет тот факт, что управляющей компании действительно удалось найти среди горожан достаточно много активистов, готовых заниматься делами своего дома, и это вылилось в столь положительный результат.

- Подход к капремонту у всех отличается, кто-то готов ждать пять-десять лет, пока подойдет очередь, кто-то хочет, чтобы все продвигалось быстрее. Мы встречались с людьми, рассказывали о том, какие есть варианты, и нас многие послушали. Например, дом № 106 имеет спецсчет, на который идут все отчисления, жители его контролируют, следят за наполняемостью и сами решают, на что тратить средства. Это очень разумный и эффективный подход, - отмечает Руслан Викторович.

Также Жадьков подчеркнул, что раньше жители были более активными. Смена поколений, к сожалению, сказывается на готовности граждан к диалогу и совместным решениям не самым лучшим образом. Но в УК «РЭУ-1» по-прежнему готовы общаться с балабановцами и ждут в своем офисе всех, кто захочет прийти с новыми идеями, предложениями и даже критикой.

Семен ФРОЛОВ

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