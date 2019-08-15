В Балабанове «запустят» самолет

Профессиональный праздник летчиков, техников, диспетчеров и всех остальных работников авиационной инфраструктуры отметят в нашей стране 18 августа Днем Воздушного флота России. Однако в Боровском районе торжества по случаю состоятся днем раньше, когда свои двери для гражданского населения по традиции распахнет ермолинский аэродром.

17 августа здесь состоится традиционный праздник, во время которого жители и гости Боровского района смогут проникнуться романтикой неба и ощутить военную мощь российской авиации.

В этот раз начало мероприятия станет особенно праздничным. На 10:00 здесь запланирован торжественный пуск нового достопримечательного места - транспортного самолета АН-12, который недавно установили по инициативе ермолинского летного полка и при поддержке администрации Балабанова.

После церемонии открытия военного памятника, вокруг которого еще предстоит завершить начатые работы по благоустройству, хозяева праздника пригласят гостей на территорию аэродрома. По традиции здесь состоятся торжественное построение личного состава, концерт и показательные выступления военнослужащих.

Неизменным бонусом этого дня станет возможность для гостей осмотреть военную технику не только снаружи, но и изнутри, посидеть в кресле пилота борта и подержать в руках штурвал воздушного судна.

Степан ФЕДОРОВ

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