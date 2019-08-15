На бис. В Кривском готовятся к открытию новой сцены

Сегодня при упоминании проекта «Комфортная городская среда» большинству людей на ум приходят работы по благоустройству дворов и парковых зон. Поселения и правда отдают предпочтение именно этим объектам, однако на самом деле деньги в рамках федеральной инициативы можно вложить и в более интересные проекты.

Так в этом году поступили в Кривском, где было решено привести в порядок территорию рядом с местным ДК, при этом полностью отказавшись от таких набивших оскомину задумок как асфальтирование дворов или установка новых клумб на центральной площади.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДХОД

Так сложилось, что большинство смелых решений в плане благоустройства в Боровском районе в последнее время приходят из Кривского. Местная администрация во главе с Алексеем МАКСИМЕНКО использует все имеющиеся в их распоряжении инструменты для того, чтобы выполнить данное жителям обещание о том, что вскоре уровень жизни в деревне не будет отличаться от городского.

В этом году в поселении реализуется множество проектов. Одни - благодаря программе инициативного бюджетирования, другие благодаря инновационной идеи краудфандинга помогают воплощать в жизнь местные бизнесмены. Но самым интересным и масштабным, безусловно, остается благоустройство территории расположенной за местным Домом Культуры, которое выполняется в рамках проекта «Комфортная среда».

Ничего необычного здесь нет, поскольку это такая же общественная территория как любой сквер или площадь, но на фоне соседей выбранная зона все равно смотрится очень оригинально. Так уж вышло, что в федеральную программу чиновники стараются продвинуть наиболее «Наглядные» участки, вроде центральных парков и аллей, а на оставшиеся средства заниматься дорогами во дворах, но никак не вкладывать все полученные средства в развитие заднего двора ДК.

Сама по себе идея создать отдельное пространство для самовыражения за пределами стен маленького и уже не слишком «свежего» деревенского Дома Культуры была озвучена Алексеем Максименко во время своего отчета перед жителями в начале 2019-го года и пришлась кривчанам по вкусу. В качестве ориентира была взята площадка построенная в одном из южных городов регионов, поскольку новая общественная зона будет функционировать по большей части именно в летний период.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК

Центром нового «очага культуры» станет открытая сцена, где местные коллективы смогут давать концерты на открытом воздухе, а помимо этого можно будет проводить различные праздники и массовые мероприятия. Не обошлось и без ставшей уже неотъемлемой частью благоустройства брусчатки, которая пришла на смену заросшему травой пустырю. Также здесь будут установлены лавочки и прочие малые архитектурные формы.

Все это великолепие обошлось администрации в без малого четыре миллиона рублей, но в итоге проект получился именно таким, каким его задумывали изначально, без каких-либо оставленных «за боротом» ради экономии деталей. Даже совсем наоборот, в ходе работы было решено добавить еще одну деталь в виде небольшой беседки с прорезиненным покрытием, где будут проходить шахматные турниры.

- С этим проектом у нас можно сказать все сложилось. И идея само по себе интересная и повезло с подрядчиком. На объект вышел вовремя, работает качественно и пока идет даже опережая сроки. Сейчас проект находится в завершающей стадии и скоро должна начаться установка сцены, а закрыть контракт мы планируем в конце месяца, приурочив открытие ко Дню деревни, - рассказала заместитель главы администрации поселения Кристина АСТАШКИНА.

Уже буквально через пару недель жители смогут составить свое мнение о новой общественной площадке, а быть может и насладиться творчеством местных творческих коллективов прямо под открытым небом.

Что же касается планов на будущее, то и в дальнейшей работе чиновники планируют не просто ремонтировать дороги и озеленять дворы, а привносить в жизнь Кривского что-то новое и необычное.

- На следующий год планируем заняться велодорожками, для начала «окольцевав» территорию вокруг администрации, а там уже посмотрим, как они приживутся. Еще одним интересным проектом станет создание детского катка. У нас в прошлом году был залит участок для катания и мы планируем его дальнейшее развитие, а в данном случае речь идет именно об объекте для самых юных наших жителей, чтобы они могли учиться и тренироваться прежде чем выйти на лед вместе со взрослыми, - рассказал глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

Степан ФЕДОРОВ

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