Финальный аккорд

В Совьяках завершили создание спортивного комплекса.



Уже буквально через пару дней в Совьяках пройдет торжественное открытие спортивной площадки, создание которой велось на средства полученные благодаря участию в грантовом конкурсе.

Новый объект располагается рядом с футбольным полем, которое давно стало одной из визитных карточек села, и теперь местные спортсмены вдобавок к «игре миллионов» смогут заняться силовыми упражнениями и выйти на баскетбольную площадку.

В последние годы в Боровском районе активно занялись развитием спорта. Причем работами по созданию необходимой инфраструктуры занимаются не только в городах, но и в сельских поселениях.

Больших успехов на этом поприще добились Совьяки, где еще два года назад было построено современное футбольное поле. Размером спортивная площадка двадцать на сорок метров и покрыта искусственным газоном, под которым скрывается продуманная система дренажа, а по краям установлено освещение. Администрация пристально следит за сохранностью своего объекта, обеспечивая уборку и производя небольшие, но важные улучшения вроде небольшой раздевалки.

Впрочем, как показало время, чиновники просто ждали подходящего момента для следующего «апгрейда», который подошел в этом году. Благодаря участию поселения в грантовом конкурсе Совьяки получили необходимое финансирование, но решили вложить деньги не в и без того отвечающее всем требованиям футбольное поле, а на создание новых тренировочных зон.

Благодаря этому на пустыре рядом с площадкой появился настоящий тренажерный зал на открытом воздухе. Всего на воплощение задумки было потрачено полтора миллиона рублей. На эти деньги было уложено прорезиненное покрытие, на котором были установлено оборудования для силовых тренировок, брусья, турники и пару лавочек, чтобы спортсмены могли сложить свои вещи и передохнуть между подходами.

Именно так и выглядела изначальная задумка, однако чиновники шагнули еще дальше, решив не ограничиваться одной лишь зоной «воркаута». Так рядом с футбольным полем возникла баскетбольная площадка. Не самого большого размера, но вполне подходящая для всех любителей побросать мяч в корзину.

- Говоря об этом объекте хочется верить, что мы поставили точку и воплотили все намеченные планы. Развивать мы его не прекратим, но это будут скорее небольшие улучшения, а не столь впечатляющие проекты, поскольку в поселении пока еще хватает проблем требующих финансовых вложений. В частности, на следующий год в приоритете будут очистные сооружения и водоотведение, - подчеркнул глава местной администрации Николай Галенков.

Также Николай Константинович отметил, что в этом году Совьякам повезло с подрядчиком, и все работы были выполнены не только качественно, но и в срок. Убедиться в этом жители деревни могут уже сейчас - доступ на площадку открыт для всех желающих, а торжественное открытие объекта пройдет 18-го августа.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Спорт»