На улице Московской закончили строительство пешеходного тротуара

Одна из главных проблем озвученных жителями улицы Московской в Балабанове на встрече с руководством города касалась отсутствия полноценной дорожки, которая вела бы от микрорайона к Киевскому шоссе.

С этой бедой обещали разобраться, однако начавшаяся было стройка заглохла из-за проблем с собственником федеральной трассы. Для получения необходимых разрешений потребовалось немало времени, но тем не менее проект был доведено до конца.

Жители окруженного железнодорожными путями и Киевской трассой района улицы Московской в Балабанове регулярно сталкиваются с проблемами, связанными с доступностью и безопасностью переходов.

И если через «железку» люди могут безопасно перебраться используя надземный путь, то в случае с шоссе остается лишь уповать на внимание водителей, да исправность светофора.

Однако до заветной зебры еще предстоит добраться. Дело в том, что пешеходной дорожки к ней в принципе не существует, и попасть к месту перехода можно либо пробираясь по обочине дороге, рискуя угодить под колеса или вывозиться в пыли, либо по протоптанной народной тропке, которую тоже не так-то и легко осилить.

Решить эту проблему вызвалась компания «СВ-Дубль», в планах у которой было не просто уложить тротуарные плиты, а еще и сделать удобную насыпь, чтобы пенсионерам и мама с колясками не приходилось больше штурмовать отвесную обочину.

На проведение работ даже было получено разрешение от Наро-Фоминской службы отвечающей за эксплуатацию проезжей части, но едва строители вышли на объект, инициатива резко встала. Все дело в том, что для согласования подобного благоустройство разрешения от «дорожников» мало - нужно, чтобы добро дали и собственники федеральной трассы российского «Автодора».

И пока городская администрация занималась этим вопросом, жители Московской продолжали мучиться пробираясь по «козьим тропам».

Впрочем, когда некоторые отчаявшиеся начали говорить о том, что проект вовсе свернут и ждать каких-либо изменений бессмысленно, все необходимые бумаги были подписаны и рабочие могли наконец-то взяться за дело.

Что у них получилось в итоге сегодня может увидеть каждый. Протоптанную через травяные заросли тропинку сменил аккуратная выложенная плитами дорожка, а к самому пешеходному переходу можно добраться без альпинистской подготовки по пологой щебеночной насыпи. Более того, специалисты «СВ-Дубль» продумали даже о самых проблемных точках своего объекта. Расположенный в низине участок частенько заливает во время таяния снега или обильных дождей, и чтобы отводить ненужную влагу были положены специальные трубы.

Работы на совесть и жители очень довольны итоговым результатом, но существует один нюанс, который портит наметившийся «хеппи-энд». В своем ответе администрации Балабанова представитель «Автодора» подчеркнул, что при намеченной на будущий год реконструкции Киевского шоссе на участке в районе перехода будут размещенные некие новые «конструктивные элементы».

Иными словами, возможно что радость местных жителей продлится лишь до следующей весны, поскольку неизвестно переживет ли тротуар капитальный ремонт трассы или на его месте появится что-то другое, а горожанам вновь придется искать для себя обходные пути.

Степан ФЕДОРОВ

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