Проект общественного мнения

На минувшей неделе на площадке «Новости Боровского района» в сети «ВКонтакте» мы предложили боровчанам три опроса. Касались они по большей части личного времени, которым не всегда удается распорядиться грамотно и с максимальным удовольствием для себя.

ВРЕМЯ НА КОНТРОЛЕ

Старая русская поговорка гласит: человек предполагает, а Господь располагает. То есть не все в нашей жизни зависит от собственных решений, существуют силы, которые в определенной степени оказывают влияние на нашу судьбу. Однако современная наука с таким подходом, скорее всего, не согласится, посчитав это фольклорным оправданием внутренней неорганизованности индивидуума.

Чтобы хоть навести порядок в своем ежедневном графике и не довести себя до стрессовой ситуации из-за постоянных опозданий и невыполненных дел, психологи предлагают относиться к жизни легче, поделив свое время на процентное соотношение.

В частности, нам советуют придерживаться принципа «30% времени - работе, а 70% - себе». То есть, если какой-то из пунктов, запланированных на день, выполнить не удалось, то его можно переставить на следующий день под номером один.

Мы поинтересовались у жителей Боровского района: умеют ли они распоряжаться своим временем?

Да, я очень организованный человек - 19%

Никогда не успеваю делать все вовремя - 12%

Иногда мне приходится откладывать дела на другое время, но только по уважительным причинам - 38%

Я не слежу за временем, оно слишком быстротечно - 31%.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

Нашу жизнь сделали удобной многие изобретения, но мобильная связь, пожалуй, самая ценная. Благодаря ей мы имеем возможность всегда быть «на звонке», а мобильный интернет позволяет не выпадать из событий даже в отпуске.

Технологии в сфере общественных коммуникаций постоянно развиваются, и на минувшей неделе появилось сообщение, что в Москве операторы связи приступили к тестированию нового стандарта связи 5G. До конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре «Сколково». Но когда это достижение, призванное улучшить качество связи, дойдет до широкого потребителя, пока неизвестно.

Насколько сегодняшние операторы мобильной связи справляются со своей задачей, мы спросили у боровчан, предложив им четыре варианта ответа на вопрос: вы довольны качеством мобильной связи?

Да, всегда можно выбрать удобного оператора - 18%

В последнее время связь плохая, надо что-то делать - 33%

Это зависит от места. За городом связаться бывает очень сложно - 45%

Нет ничего надежней стационарного телефона - 5%.

ЖУЙТЕ ДОМА!

Кинотеатры стали излюбленным местом отдыха выходного дня россиян. Одни отправляются туда «по случаю», другие не пропускают ни одного премьерного показа. Доступность цен делает свое дело, и впечатление от просмотра фильмов на большом экране дарит особые эмоции, испортить которые могут только жующие рядом соседи.

На днях Минкульт тоже озаботился таким поведением в кинотеатрах. Правда, чиновники заговорили о тех киноманах, которые сопровождают просмотр фильмов в общественном месте поеданием сторонних продуктов. Исходя из этого, «культурное» министерство предлагает запретить зрителям приносить в кинозал еду, алкогольные и прохладительные напитки, сохранив право на попкорн, снеки и кофе с газировкой, купленные в кинотеатрах.

Что думают на этот счет боровчане, мы поинтересовались, спросив: вы против еды в кинозале, если это не попкорн?

Конечно, меня раздражают жующие зрители! Мешают смотреть фильмы! - 38%

Мне все равно, я прихожу смотреть кино, а не в чужой рот - 36%

В таком случае кинотеатрам надо расширить ассортимент продуктов - 15%

Я без бургера даже не пойду! - 11%.

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