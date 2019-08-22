Сергей Купранов раскритиковал решение об объединении РЭС

Работа районных электросетей традиционно остается одной из самых популярных тем для обсуждения у жителей Боровского района и их представителей в Районном Собрании.

И пока жители обсуждают недостаточную расторопность энергетиков в устранении последствий ураганного ветра, депутат Сергей КУПРАНОВ предложил коллегам подумать над произошедшим в начале года объединением балабановского и боровского участка и о том, как пагубно это решение может отразиться в дальнейшем.

НЕНУЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Когда в январе новый начальник РЭС Александр АБУБАКИРОВ объявил о том, что руководством было принято решение объединить балабановский и боровский участки электросетей в единую структуру, чиновники отреагировали весьма сдержанно. Представители местных администраций не торопились с выводами и предлагали подождать и посмотреть, чем обернется эта инициатива.

Вернуться к этому вопросу на прошедшем на минувшей неделе заседании Районного Собрания предложил депутат Сергей Купранов, который проанализировал принятое энергетиками решение и пришел к неутешительным выводам.

Прежде всего, Сергея Васильевича возмутил тот факт, что центром единой структуры было выбрано Балабаново, которое проигрывает районному центру в географическом плане.

- Давайте представим себе следующую ситуацию - произошло отключение в деревне, расположенной где-нибудь на границе района. И если из Боровска до туда добраться можно более-менее оперативно, то из Балабанова нужно заложить дополнительный час с учетом дорожной ситуации, это ведь совершенно очевидная промашка в логистике, - отметил депутат.

Вторым аргументом стало отсутствие вменяемой инфраструктуры в балабановском офисе. - Если в Боровске для РЭС была создана полноценная база с отапливаемыми

помещениями для слесарных, сварочных и прочих работ, то в новом «штабе» условия куда скромнее, а завести простоявшую ночь на морозе технику в случае ЧП быстро не получится, - уверен Купранов.

Не в пользу электриков говорит и тот факт, что выбранный ими в качестве опорного пункта населенный пункт располагается не рядом с железной дорогой, по которой можно без проблем добраться до того же Наро-Фоминска, где квалифицированным работникам готовы предложить более высокую зарплату, а значит, есть риск оттока сотрудников из РЭС.

- Я разговаривал со знакомым электриком, так он говорит, что возить на работу их будут только до конца года, а потом, мол, своим ходом. А это значит, что еще часть опытных сотрудников просто откажется работать на таких условиях, - подчеркнул Сергей Васильевич.

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Если ситуация действительно обстоит так, как ее описал Купранов, то это идет в прямой разрез с тем, о чем говорил Абубакиров в начале года. Тогда Александр Валерьевич подчеркнул, что для рабочих ничего не изменится и каждый будет трудиться на своем участке, как и раньше, а само объединение связано исключительно с оптимизацией.

Доводы Сергея Васильевича были озвучены начальнику районных энергетиков в ходе еженедельной планерки вместе с другими успевшими накопиться за время отсутствия Абубакирова вопросами.

- На самом деле, место базирования не играет решающей роли. Экстренная бригада всего одна, и она едет на место ЧП оттуда, где она закончила работать перед этим, и не находится на одном месте, - пояснил чиновникам Александр Валерьевич.

Тем не менее глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ настоял на том, чтобы на следующей неделе было организовано специальное совещание, на котором главной темой для обсуждения станет работоспособность РЭС и их готовность обеспечивать боровчанам бесперебойную подачу ресурса в грядущую зиму.

Степан ФЕДОРОВ

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