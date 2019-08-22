Большие планы. В Балабанове обсудили два проекта благоустройства

Менять облик города, делая его комфортным и ухоженным, - тренд, который в Балабанове поддерживают уже несколько лет. Планы администрации и депкорпуса, уверенно продвигающего идеи, ранее оговоренные со своими избирателями, поражают своей масштабностью и целостностью.

Недавно представители власти встретились с жителями центральной части города, представив им два готовых проекта, которые в ближайшие годы до неузнаваемости изменят двор и заброшенный пустырь.

КАК ДОМА

Сотрудники ООО «БцХ-Энерго» стали разработчиками обоих представленных балабановцам проектов, которые создавались по принципу «семь раз отмерь». Выходам во дворы предшествовала большая подготовительная работа, которая включила в себя опрос мнений местных жителей, изучение технической документации и долгое обсуждение с окружными депутатами нюансов будущих преобразований.

В итоге жители домов №№ 1 и 3 на улице Боровской и №№ 4 и 10 на улице Лесной, объединенные большим двором, увидели проектное решение глобальной переделки, призванной создать благоприятные условия для бытовых вопросов и отдыха.

Добавят уюта здесь путем обустройства проблемной мусорной площадки, увеличения парковочных мест, а также создания зеленой зоны с клумбами, деревьями и лавочками возле них. Главная цель, которую преследовали при проектировании этой территории, - сделать общий двор «домашним», чтобы каждый житель хотел не только праздно провести в нем свободное время, но привнести свое участие, имея возможность самостоятельно заниматься цветоводством.

Не забыли и об активной зоне. Ее составит детская площадка с «телевизором» (так проектировщики предложили оформить беседку, которая одновременно будет служить фотозоной) и уличными тренажерами.

В «ЛЕСОГОРЬЕ» И ДАЛЬШЕ

Второй проект, который обсудили с горожанами, - «Лесогорье», который за три года превратит заброшенный пустырь на улице Лесной в парк семейного отдыха. Эту территорию окружные депутаты отстояли для благоустройства еще в 2014 году, но поддержку идея получила со стороны администрации три года назад, когда и началась проработка проекта.

Учитывая мнения горожан, собранные в апреле во время субботника, при планировании пространства предусмотрели создание зеленого островка в центре города. На этом месте, как выражаются проектировщики, появятся доминанты. Ими станут всесезонная тюбинговая горка «Снежная королева» и живая ель с расположенным рядом закольцованным катком, который летом будет выполнять роль велодорожки. Для любителей двухколесного транспорта и прочих устройств вдоль тротуаров, которые впоследствии соединят эту территорию с улицей Кооперативной, проложат полосы движения, а для серьезного занятия спортом установят площадку воркаута с тренажерами для жителей всех возрастов.

Центральная часть проекта станет местом семейного отдыха. Там, рядом с горкой, появятся большая песочница, игровой городок и качели разного типа. А по периметру установят крытые лавочки и освещение. Чтобы сберечь все это, при проектировании предусмотрели не только малые формы антивандального качества, но и установку наружного наблюдения.

Оба проекта жители города поддержали, посчитав их продуманными и нужными. При этом отметили, что будут рады, если эти территории изменятся в точности с продемонстрированными им «картинками».

Иван КРЕЧЕТ

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