Депутатов Районного собрания возмутило качество школьных закупок

В этом году сфера образования стала самым большим сегментом расходов районного бюджета. А потому депутаты Райсобрания уделяют особое внимания всем контрактам, отыгрываемым на школьные нужды.

На прошедшем 15-го августа заседании госзакупки в очередной раз стали темой для горячей дискуссии, поскольку выигравшие аукцион поставщики в очередной раз доказали, что большие объемы финансирования далеко не всегда могут являться гарантом высокого качества.

В этом году школы Боровского района ожидает много перемен, в связи с чем директорам образовательных учреждений и отвечающим за эту сферу чиновникам пришлось проделать серьезную работу. В первую очередь это связано с установкой пластиковых окон, на которую было выделено 15 миллионов рублей. Отторговать все заявленные объекты с первого раза не вышло. Документы возвращались в администрацию дважды из-за внесения изменений в существующие СанПины, а сейчас были отправлены на рассмотрение в третий раз.

- В настоящий момент заявка находится в Фонде имущества, и если в этот раз все пройдет без нареканий, то в восьми образовательных учреждениях эти работы будут проведены, - отметила главный финансист Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА.

В случае если бумаги наконец-то примут, то ориентировочно ставить новые окна закончат в октябре-ноябре, что, естественно, не понравилось депутатам. Например, Владимир ЦВЕТКОВ попросил, чтобы были озвучены фамилии тех людей, из-за которых вышла задержка, но узнал лишь, что смету составлял строительный отдел, который в свою очередь брать на себя вину не готов и перекладывает ответственность на директоров школ.

Еще одним проблемным вопросом оказалась закупка посуды для школ. Казалось бы, в общей картине тарелки и кружки кажутся очень незначительной деталью, но из-за возникших проблем парламентарии от образования задались вопросом - а из чего в новом учебном году кормить детей, если старые столовые принадлежности частично уже списали, а новые были поставлены с изъяном?

- Мы сегодня открыли поставку и обнаружили, что посуда вся со сколами, а вы знаете требования СЭС - из таких тарелок есть просто нельзя. Претензию мы уже написали, но есть вопросы касательно самой заявки. Например, нам нужны кружки для чая, а вместо этого мы получили стаканы без ручек, и что нам скажут родители, когда это увидят? - возмутилась директор школы № 1 в Балабанове Людмила КНЯЗЕВА.

Еще больше абсурдности ситуации добавляет тот факт, что пришедшие с дефектами тарелки и чашки были поставлены как «небьющиеся». В связи с этим поставщику будет направлена претензия, но он уже сейчас ссылается на транспортную компанию и намерен решать вопрос именно с ней.

Чиновники же в свою очередь посоветовали директорам не переводить стрелки на администрацию, а обратиться к сотрудникам отдела образования, которые отвечали за составление заявок и закупку.

Подобный прецедент заставил депутатов и представителей администрации задуматься над внесением изменений в существующий порядок торгов, создав некое промежуточное звено, которое бы занималось именно поставками.

Были озвучены предложения в виде специального склада, где хранилась бы продукция, прежде чем попадала к конечному заказчику, или даже создания отдельного унитарного предприятия. Но, как отметила все та же Анна Горячева, на сегодняшний день реализовать все эти задумки мешает проблема нехватки специалистов, готовых взяться за такую непростую задачу.

Степан ФЕДОРОВ

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