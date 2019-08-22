На широкую ногу. Жители совхоза «Боровский» «распробовали» комфортное благоустройство

В прошлом году некоторые сельские поселения района получили возможность участвовать в федеральной программе по благоустройству «Комфортная среда». В их число попал и совхоз «Боровский», заявка от которого выглядела достаточно скромной по сравнению с соседями.

Первый опыт получился весьма удачным, а потому в этом году работы в рамках инициативы развернулись с небывалым масштабом, и уже буквально через пару недель здесь должны закончить обновление сразу трех дворов и общественной территории.

ПРОБНЫЙ ШАР

Когда в прошлом году в совхозе «Боровский» проходило благоустройство большой придомовой территории на улице Центральной, было заметно, что работы очень заинтересовали жителей села. Многие люди подходили к подрядчику и представителям администрации и интересовались, когда подобные перемены доберутся и до их дворов.

Сделано было действительно немало - здесь и зона для отдыха жильцов с лавочками и зелеными насаждениями, и установленная по просьбам домохозяек сушилка, и новая парковка, о которой так просили автовладельцы. Администрация постаралась удовлетворить все пожелания, благо размер территории позволял сделать все и сразу.

Финальным же аккордом стала установка в селе новой спортивной площадки, которую смогли выполнить благодаря экономии средств на торгах. После этого стало понятно, что «Комфортная среда» пришла всерьез и заявка на следующий год явно будет более обширной и основательной.

По сути, как отмечали и местные власти, в 2019-м году основная ставка и была сделана именно на федеральную программу. Тем более что желающих принять участие долго уговаривать не пришлось. В итоговый список на обновление попало сразу три двора - возле дома № 1 по улице Обнинской в деревне Кабицыно, а также домов № 5, 6 и 12 на Молодежной и № 21 и 23 по улице Центральной в самом совхозе.

Правда, из-за изменившихся требований в проект обязательно должна входить хотя бы одна общественная зона, и потому было принято решение добавить к «придомовкам» еще и участок рядом с местным ДК, установив там площадку для детей, о которой давно просили жители села.

Стоит отметить и поразительную удачливость поселения в том, что касается выбора подрядчиков. Большинство глав администраций, говоря о «Комфортной среде», переживают именно из-за исполнителя, ведь торги на понижение представляют собой лотерею, и выигравшая компания порой начинает экономить на всем, что подвернется. В случае же с совхозом уже второй год подряд облагораживать дворы выпадает организациям, которые отлично знают свое дело, и, что немаловажно, соблюдают сроки, в которые они должны уложиться.

КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ

Сейчас работы активно идут на улице Обнинской, где рабочие приступили к асфальтированию пешеходных дорожек, и если погода не подведет, то эта работа будет завершена до 18-го августа. Не отстают от соседей и в совхозе «Боровский». Здесь на улице Молодежной сейчас развернулась настоящая «стройка века» - повсюду можно видеть кучи песка и щебня, между которыми мелькают люди в спецовках. Тут уже наметили парковку, о которой мечтали местные автовладельцы, и готовятся укладывать новый слой асфальта на внутридворовые проезды.

Что же касается Центральной улицы, то здесь рядом с домами № 21 и 23 уже завершили благоустройство и сейчас готовятся к закрытию контракта.

- Качеством мы остались довольны. Здесь кроме дорожек жители просили сделать новую беседку, чтобы можно было собраться и посидеть на природе, и эту просьбу мы также смогли удовлетворить. Сейчас осталось дождаться вердикта лаборатории, которая проверяет качество асфальтового покрытия, и если никаких нарушений выявлено не будет, то будем завершать приемку и расплачиваться с исполнителем, - рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

ПРОБЛЕМЫ С «КРЕМЛЕМ»

А вот что касается общественной территории, то здесь, к сожалению, дела идут не так оптимистично. За Домом Культуры должна появиться новая современная детская инфраструктура, на создание которой выделено почти 5 миллионов рублей. Ближайшим аналогом игровой площадки можно назвать комплекс в «Балабаново сити». Основная разница между двумя объектами заключается в тематике - если в Балабаново это большая космическая тарелка с переходами и горками разных форм, то в совхозе должен появиться свой «Кремль» с тем же самым набором для развлечения ребятни.

После подписания контракта подрядчик рьяно взялся за работу, однако спустя несколько дней испарился, и успеет ли он все закончить в срок - большой вопрос.

- Сейчас этот объект вызывает у нас самое серьезное беспокойство. Провели первичную подготовку, завезли песок, убрали старые конструкции, но после этого никто на этом участке не появлялся. Договор подписан 1-го июля, и согласно ему все закончить должны к первому сентября, но пока мы не видим, что строители укладываются в этот срок. Пока что мы постоянно «дергаем» подрядчика по телефону, но не исключено, что в будущем придется принимать более жесткие меры, если он не изменит свое отношение, - отметил Антон Александрович.

Но даже несмотря на это, на сегодняшний день совхоз «Боровский» остается одним из лидеров района в том, что касается «комфортного» благоустройства. Активность жителей и открытость чиновников для диалога позволяют быстро находить компромиссные варианты и подавать заявки вовремя и в срок. К тому же сегодня поселение является чуть ли не единственным муниципалитетом, где селяне сразу выразили готовность следить за облагороженными территориями и даже выходят с новыми предложениями по их дальнейшему развитию.

Степан ФЕДОРОВ

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