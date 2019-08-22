Коммунальный район. Жители «отрезанного» микрорайона дали новые поручения администрации и депутатам

Неформальные встречи жителей с руководством города - возможность для одних напрямую донести свои проблемы, а для других - скорректировать работу с учетом общественного мнения. В Балабанове это стало хорошей традицией.

Глава администрации вместе с окружными депутатами регулярно приходят во дворы своего муниципалитета, общаются с горожанами и обмениваются мнениями о том, как они видят развитие конкретных микрорайонов. В этот раз такая встреча состоялась на улице Коммунальной.

ПО ТУ СТОРОНУ «ЖЕЛЕЗКИ»

По итогам неоднократных встреч во дворе, по просьбам жителей, снесли старый недострой, решили проблему перепадов электроснабжения, переоборудовали отопительные системы домов, построили тротуар к «воздушному» переходу через железную дорогу, реконструировали детскую площадку и приступили к восстановлению хоккейной коробки. Однако на этом проблемы микрорайона, отрезанного от основной части города «железкой», не закончились.

Именно железнодорожные пути являются одной из главных проблем. Наплевательское отношение РЖД создает трудности горожанам в преодолении опасного участка, на котором часто встают длинные составы, преграждающие путь по наземному переходу. Альтернативой в этом случае становится «воздушный» переход, куда железнодорожники и отправляют балабановцев. Но его состояние и высота не позволяют пожилым людям и родителям с детьми воспользоваться им. Решить проблему власти города пытаются не первый год путем продавливания проекта безопасного наземного перехода, оборудованного сигнальным оповещением о приближении поездов.

Договоренность по этому вопросу уже достигнута, и город даже выполнил со своей стороны часть запланированного благоустройства - реконструировал тротуар от дороги А-108 до жд. Второй этап работ по обустройству прилегающей территории, где должны появиться парковочные пространства, кольцевой проезд и измениться схема движения транспорта, начнется, как только РЖД передаст свою территорию в аренду городу и приступит к реализации проекта регулируемого перехода, намеченного на 2020 год.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Волна преображения общественных территорий скоро дойдет и до улицы Коммунальной, здесь еще месяц назад на аналогичной встрече жителям микрорайона презентовали проект сквера «Московских ополченцев», который намереваются построить при финансовой поддержке правительства Московской области. Появится он рядом со школой искусств и благодаря охвату территории и обустройству обещает стать местом массового отдыха горожан. Но, несмотря на то что данный проект понравился жителям улицы Коммунальной, они не забыли о менее масштабных, но сильно бьющих по комфорту проблемах.

Среди них деятельность предприятия «Керамика будущего», территория которого находится вблизи дома № 3. Это соседство отравляет жизнь домочадцев пылью от материалов, которые использует в своем производстве фабрика, складируя их практически под носом у жителей.

Повлиять на ситуацию глава администрации Сергей ГАЛКИН обещал, получив ответ Роспотребнадзора, куда уже направлено заявление.

- Для совершения каких-либо действий нам необходим официальный документ, подтверждающий нарушение. Дождемся ответа надзорного органа и тогда будем принимать решение. Если окажется, что земельный участок используется с нарушениями или не по назначению, потребуем привести все в соответствие. В противном случае, запустим процедуру изъятия, - пообещал сити-менеджер.

НА БУДУЩИЙ ГОД

Не остались без внимания и другие проблемы, на которые указали жители. В частности, администрация пообещала засыпать ямы на участке дороги, проходящем мимо площадки ТБО. Это обращение из микрорайона звучало не один раз, но снять проблему помешало отсутствие свободной асфальтной крошки, которой хотели на время присыпать ямы. Получить ее город надеется до начала осени, следовательно, в это время и провести ямочный ремонт. Однако такая «присыпка» не решает проблемы, для которой требуется основательный ремонт дорожного покрытия. Говоря об этом, Сергей Галкин понадеялся, что при планировании расходования бюджета на следующий год окружные депутаты внесут свои предложения и смогут отстоять интересы микрорайона.

Во время осмотра микрорайона к главе администрации обратились юные жители. Они попросили построить площадку для скейтбординга. Сергей Галкин обещал подумать над этой идеей, а вместе с тем предусмотреть вместе с депкорпусом на следующий год асфальтирование хоккейной площадки и замену ее бортов.

Иван КРЕЧЕТ

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