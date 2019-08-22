Жители Добрино хотят знать, что отравило их пруд

Без малого месяц прошел с тех пор, как в деревне Добрино произошло экологическое ЧП, в результате которого в местном водоеме погибла рыба.

По официальной версии, причиной тому стали неутилизированные должным образом строительные материалы, оставшиеся после ремонта в одном из помещений завода «Грандлайн».

Однако жители деревни до сих пор не получили этому никакого подтверждения и начинают подозревать, что ситуация вовсе не настолько безобидна, как кажется на первый взгляд.

Любые угрозы для экологии в Боровском районе моментально приковывают к себе внимание общественности, но, к сожалению, случаи, когда виновных привлекали к ответственности, можно пересчитать по пальцам.

В случае с Добрино все выглядело совершенно по-иному, ведь здесь виновных озвучили сразу же.

Глава администрации Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ на районной планерке рассказал, что причиной гибели рыбы в местном пруду стала халатность строителей, которые после окончания ремонта в одном из помещений завода «Грандлайн» не убрали за собой стройматериалы, которые вместе с дождем и попали в местный водоем. Как показали проведенные экспресс-тесты, никаких ядовитых выбросов на территории населенного пункта не зафиксировали, а данные были переданы для дальнейшего исследования в Калугу.

На этом, казалось бы, можно было ставить точку, но случившееся до сих пор не выходит у местных жителей из головы, а на просьбы предоставить им возможность своими глазами увидеть заключение специалистов из регионального центра они получают ответ, дескать, итоги до сих пор не пришли.

- Мы ни в коем случае никого не обвиняем, просто действительно переживаем за нашу деревню и пруд. Если это правда какая-то побелка, то почему даже сейчас спустя столько времени и прошедших дождей вода остается мутной, хотя раньше ничего подобного не было? - задается вопросом проживающая здесь Лариса КОРШУНОВА.

Соседи Ларисы Юрьевны также придерживаются схожего мнения. В конце концов, подозрительного вида белый ручеек до пруда бежал по нескольким участкам, а у прилегающих домов после этого возникли проблемы с колодцами, в которых помутнела вода и только спустя пару недель начала приходить в норму.

Местные власти беспокойство жителей понимают, но пока ничем не могут им помочь, поскольку произошедшим в Добрино в настоящий момент занимаются правоохранители, а не чиновники.

- Результаты анализов должны прийти к полицейским, поскольку эта ситуация находится в их ведении, но мы обязательно уточним, на какой это все сейчас стадии и как скоро ждать ответ, - отметил глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

Впрочем, если вспоминать о прочих экологических бедах района, то вряд ли жителям и чиновникам следует рассчитывать на скорое получение результатов, и остается только утешаться тем, что пруд в Добрино медленно, но верно приходит в норму.

Степан ФЕДОРОВ

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