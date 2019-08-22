Слушаю, слышу, делаю

Уважаемые жители города Балабаново! 8 сентября вы придете на избирательные участки, чтобы выбрать депутатов по своему избирательному округу. Надеюсь, что свое решение вы будете принимать, полагаясь исключительно на собственное мнение и желание видеть в представительном органе муниципального образования людей, которые хотят продолжить начатые в городе перемены и не боятся отстаивать интересы своих избирателей.

Принимая решение вновь выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, я опиралась не только на собственные опыт, желание работать на благо своего «первого» избирательного округа и всего города, но и на поддержку людей, которые верят в меня. Надеюсь, что вы тоже являетесь моими единомышленниками и готовы доверить мне эту миссию.

С 1993 года Балабаново стал для меня домом, в котором живет и моя семья. Поэтому я тоже заинтересована в том, чтобы город был благоустроенным, комфортным и доступным для всех категорий граждан.

Работая в службе социальной помощи населению, я знаю, что сегодня еще не все наши дворы и улицы являются безбарьерной средой для людей с ограниченными возможностями, родителей с маленькими детьми и пенсионеров. Но начатые в городе перемены в сфере благоустройства дают понять, что эту проблему можно решить. И если вы проголосуете за меня 8 сентября, то я приложу все усилия, чтобы за последующие пять лет улицы «первого» округа стали доступны всем без исключения жителям.

Важным аспектом комфортного пребывания в городе является безопасность, и я вижу участие депутатского корпуса в решении этой задачи путем поддержки муниципальной программы «Безопасный город», в рамках которой необходимо продолжить финансирование работ по освещению территорий и установке камер видеонаблюдения. Я знаю, что люди, в команде с которыми я иду на эти выборы, разделяют мою инициативу и готовы поддержать ее.

Наш «первый» округ непростой, в него входят улицы: Московская, Заречная, Зеленая, Алеши Новоселова, Шоссейная, Южная, Мичурина, Победы, Пионерская, дома № 20, 22 и 23 на ул. 50 лет Октября, микрорайон «Восточный», ДРП, а также СНТ «Калинка», «Полянка», «Рябинка», «Строитель» и «Ягодка». Все они разбросаны друг от друга на большом расстоянии, что делает невозможным одним решением снять его болевые точки. А потому, быть представителем интересов местных жителей должен человек, который хорошо знает географию своего округа, его проблемы и особенности, а также обладает опытом и поддержкой коллег.

За минувшие пять лет, которые мне довелось быть депутатом, удалось решить ряд сложных задач. Одним из важных итогов работы считаю включение дворов улицы Московской в программу «Комфортная среда». Я намерена быть твердой в отстаивании интересов нашего округа и, в случае избрания меня депутатом Городской Думы, добиться того, чтобы все его дворы были благоустроены, а в его отдаленных микрорайонах появились общественные зоны для комфортного и позитивного отдыха жителей всех возрастов.

Я убеждена, что работа депутата должна основываться на стремлении добиваться создания таких условий жизни, чтобы горожане не стремились уезжать в другие населенные пункты, чтобы во всех сферах жизни каждый из нас с вами чувствовал благодатные перемены, стремился быть сопричастным к тем процессам, которые протекают в нашем любимом городе.

Уважаемые жители Балабанова! Призываю вас не остаться в стороне и прийти 8 сентября на избирательные участки, проявив свою гражданскую позицию. И если вы выберете меня, обещаю работать с полной самоотдачей в интересах каждого из вас!

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по избирательному округу № 1 Сухановой Людмилы Михайловны.

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