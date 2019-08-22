В Ермолине прошел юбилейный бойцовский турнир

В последнее время в Боровском районе активно развиваются различные единоборства. Об этом говорит не только рост числа спортсменов и их успехов на различных соревнованиях, но и интерес к боям со стороны жителей.

Хорошим примером может послужить Открытый турнир по рукопашному бою в Ермолино, который прошел в минувшие выходные.

Состязания организовываются ВПК «Русь» совместно со спортклубом «Атом» и в этом году отметили свой первый, пятилетний, юбилей. В честь этого события приехало немало известных гостей, а сами участники порадовали зрителей красивыми и захватывающими поединками.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Бывает, что некоторые спортивные состязания со временем превращаются в добрую традицию не только у организаторов и участников, но и у зрителей, готовых из года в год приходить и поддерживать своих любимых бойцов.

Турнир в Ермолине относится именно к таким событиям. Впервые организованный пять лет назад, сегодня он привлекает столько гостей, что им едва хватает места в спортивном зале стадиона «Труд». Впрочем, помимо популярности у горожан, о престиже соревнований говорит в первую очередь количество желающих принять в них участие.

- В этом году у нас было заявлено семь различных клубов, представляющих практически всю область. Есть ребята из Обнинска, Калуги, Балабанова, Ермолина и прочих городов региона. Всего же в схватках приняло участие порядка 70 спортсменов, среди которых не только новички, но и серьезные бойцы с большим опытом за плечами, - рассказал один из организаторов, тренер спортклуба «Атом» Артем АЛЕКСЕНКО.

По словам Артема Дмитриевича, пять лет - это лишь первая веха для ермолинского турнира и уже сегодня есть серьезные планы по его дальнейшему развитию. Например, на базе новой академии спортивных единоборств, открытие которой должно состояться в Обнинске до конца августа, будут подготовлены профессиональные рефери и спортивные врачи.

ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Впрочем, это все дела ближайшего будущего, а пока отметить пятилетний юбилей состязаний приехало немало важных гостей. Среди них глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, пожелавший всем участникам удачи в схватках и новых спортивных достижений, а также известный обнинский боксер-тяжеловес Алексей ЕГОРОВ, являющийся настоящим кумиром для многих молодых спортсменов по всему региону.

Но, пожалуй, самой известной и важной для понимания уровня соревнований фигурой стал тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий КАПШАЙ, внесший огромный вклад в развитие этой дисциплины.

- Приятно видеть, что контактные виды спорта сегодня активно развиваются, что у молодежи есть к ним интерес и для многих это не просто какое-то мимолетное увлечение, а настоящая страсть на всю жизнь. В Ермолино я приехал в первый раз, посмотрел несколько боев и могу сказать, что уровень достаточно высокий. Может, ребятам помоложе где-то пока не хватает техники, я думаю, это со временем должно прийти, но видно, что они вкладывают всю душу, и это не менее важно, - отметил Геннадий Павлович.

Действительно, самоотдача у спортсменов в этот день была просто колоссальная. Даже самые юные бойцы бились с азартом, который постепенно заразил и публику, начавшую активно поддерживать своих спортсменов. А уж когда дело дошло до самых старших спортсменов, то помимо зрелищности схваткам добавился и совершенно иной уровень тактики и работы с оппонентом.

Иными словами, соревнования получились зрелищными и надолго запомнятся всем, кто пришел в этот день в спортзал стадиона «Труд». А тем, кто продолжает считать, что подобные мероприятия культивируют злость и насилие, следует прийти на ермолинский турнир и своими глазами увидеть, как минуту назад отчаянно сражавшиеся друг с другом ребята, сидя у края ринга, со смехом обсуждают прошедшую схватку, дают советы и искренне болеют за вчерашнего оппонента во время его следующего выступления.

Степан ФЕДОРОВ

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