Проект общественного мнения

На этой неделе на площадке «Новости Боровского района» в «ВКонтакте» мы предложили нашим подписчикам ответить на два серьезных вопроса. Один касается защиты женственности, другой- каждого из нас от потенциальной опасности.

МУЖИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО?

Министерство труда РФ сняло ограничение на ряд профессий, запрещенных женщинам. Теперь им станут доступны такие вакансии, как водитель фуры, машинист электропоезда, а также боцман или матрос на судне.

Кроме этого представительцам слабого пола теперь открыты ранее закрытые двери в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг населению. В обновленном перечне "запретов" из 400 позиций осталось порядка ста.

Мs поинтесовались у жителей Боровского района, считаю ли они, что женщина должна работать наравне с мужчинами?

Конечно, мужики слабые нынче - 56

Нет, женщина вообще не должна работать. Она создана для любви! -14

У каждого должно быть право выбора. Если женщина хочет выполнять тяжелую мужскую работу, как можно ей запрещать? - 19

Давно пора, а то я уже устал - 22

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ...

Госдума обсуждает поступившую инициативу, которая касается введения ответственности россиян за своих опасных четвероногих любимцев. В частности предлагается ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административный арест за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Какая позиция по этому вопросу ближе боровчанам, мы узнали, спросив: вы поддерживаете введение такого наказания?

Да мы имеем право чувствовать себя в безопасности- 45

Собака никогда не нападает первой, и не надо унижать ее намордником! - 5

Такие меры должны применяться ко всем собакам- 34

Хозяева таких собак бывают опаснее своих питомцев- 16

НЕКУДА СПЕШИТЬ

По данным Росстата, за последние годы сильно вырос возраст вступления в брак. Теперь девушки выходят замуж в 24-26 лет, а молодые люди - в 26-28 лет. Почему молодежь стала жениться позже? Боровчане дали свои ответы.

Нет материальной стабильности- 10

Боятся брать на себя ответственность - 21

Всему виной гражданские браки - 59

Правильно делают, свободные отношения лучше - 10

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