Боровчане заглянули в «Зеркало столетий»

Большинство жителей Калужской области согласятся с тем, что Боровск является, пожалуй, самым самобытным и колоритным поселением во всем регионе. В минувшие выходные жители отмечали 661-й год со дня основания города, и на один день улица Ленина превратилась в живое отражение всей многовековой истории районного центра.

Как и всегда, отмечание Дня Города в Боровске началось с самого утра и продлилось до самой ночи. Первым и одним из самых зрелищных событий стал традиционный парад колясок, на котором креативные мамы и папы пытались перещеголять друг друга «оттюнингованными» колясками своих чад на радость всем собравшимся зрителям.

Это мероприятие хорошо перекликалось с праздничным шествием, участие в котором приняли спортивные, творческие, общественные да и многие другие организации района. Все это создало непередаваемую атмосферу веселья и в то же время торжественности происходящего.

Вслед за веселым парадом пришло время выступлений первых лиц района и города. Звучали поздравления, подводились итоги, озвучивались планы на будущее, завершало официальную часть награждение благодарственными письмами самых отличившихся боровчан.

И уже после окончания церемонии открытия все гости смогли заглянуть в «Зеркало столетий». Именно эта интерактивная программа является своеобразной «визитной карточкой» Дня города в Боровске. Реализовать подобную задумку с множеством тематических площадок, тесно связанных с историей поселения, его бытом и корнями, попросту невозможно где-то еще, поскольку города с такими вековыми традициями в регионе можно пересчитать по пальцам.

Эта полюбившаяся горожанам традиция очень хорошо сочеталась с выступлением коллективов народного творчества, а когда все участники праздника успели нагулять аппетит, плавно перетекла в гастрономический фестиваль «Боровск со вкусом».

По-настоящему новым веянием стали показательные выступления клуба Единоборств, на которых присутствовал главный тренер сборной России по ММА Геннадий КАПШАЙ. Все зрители могли понаблюдать за тренировкой, задать свои вопросы и сфотографироваться с известными спортсменами.

Запланированная же на вечер программа выглядела более привычно и состояла из обязательных атрибутов среднестатистического Дня города. Были и зажигательные танцы, и выступление приглашенных звезд, и праздничный салют. В целом же все мероприятия прошли без каких-либо проблем и сложились в захватывающий праздничный калейдоскоп.

- Сложно даже выбрать что-то одно из всей программы, что запомнилось больше всего. Совершенно замечательные коляски, яркие костюмы, фантастическое шоу. Все было на высшем уровне, и хочется сказать большое спасибо всей команде, готовившей этот праздник, она отработала на «пять с плюсом», - отметила и.о. главы администрации Боровска Анжелика БОДРОВА.

И с мнением Анжелики Якубовны согласятся практически все участники этого большого торжества, поскольку в социальных сетях люди до сих пор продолжают активно обсуждать все события дня, а яркие эмоции гостей и есть самая главная награда для организаторов.

Семен ФРОЛОВ

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