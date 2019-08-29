Троянский кот. Вспышка бешенства в Боровском районе произошла из-за беспечности обнинцев

В последний год бешенство стало серьезной проблемой для Боровского района. Вспышки вируса следуют друг за другом с небольшими перерывами, и совсем недавно в СНТ «Кривское» было зарегистрировано очередное больное животное, из-за чего весь муниципалитет опять переводят на особое положение.

Однако если разобраться в причинах произошедшего, то не очень ясно, почему всю тяжесть последствий на себе должен ощущать именно Боровский район, ведь больное животное было привезено на дачу из соседнего Обнинска.

КАРАНТИННЫЙ ГОД

Новость о том, что на прошлой неделе в Боровском районе снова зафиксирована вспышка бешенства, поначалу не слишком обеспокоила жителей. За последний год боровчане успели привыкнуть к сообщениям о больных лисах, собаках и прочих несчастных животных, пораженных смертельно опасным вирусом. В этот раз в СНТ «Кривское» женщина пострадала от зубов кота, что и стало новым поводом для введения карантина.

Возникает закономерный вопрос - неужели принятые властями меры не способны оградить население от угрозы. Сотрудники ветстанции регулярно проводят вакцинацию, а чиновники не забывают напоминать всем владельцам домашних животных держать ухо востро, но вывести заразу с территории муниципалитета так и не выходит.

Причин тому было озвучено немало, и среди всех версий порой можно отыскать действительно интересные, вроде плохой работы «КРЭО», из-за которой переполненные мусорные контейнеры привлекают к себе диких и домашних животных. Но последний случай дал боровчанам совершенный новый повод для негодования.

Дело в том, что больной кот на территории района и не проживал. Он приехал вместе с хозяевами из крайне благополучного в плане бешенства Обнинска, и от зубов пушистого любимца также пострадала жительница наукограда, но карантин в очередной раз обрушивается на головы местных жителей, считающих подобные меры не совсем справедливыми.

- Ситуация неоднозначная, и принимать меры для ее разрешения необходимо, но что касается нашего поселения, то мы уже давно провели все необходимые действия. Животные привиты, их владельцы предупреждены, а жители информированы касательно встреч с дикими зверями, поэтому ждем, что и наши соседи присоединятся к решению этой проблемы, - отметил глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

ОБЩАЯ БЕДА

В том, что корень решения проблемы кроется в совместной работе, уверены и в районной администрации

- Мы провели совещание с главами поселений и веткомитетом, поскольку это уже второй случай, когда обнинские животные на территории района становятся причиной вспышки бешенства. Мы без карантина были всего два месяца, и это никуда не годится. Принято решение написать в администрацию Обнинска, чтобы там провели работу с жителями и объяснили, что надо прививать своих животных и обезопасить в первую очередь себя, - отметила начальник отдела развития сельского хозяйства Надежда ДЕМЕНОК.

По схожему пути решили пойти и в боровской ветстанции, обратившись за помощью к коллегам из наукограда, вот только возымеет ли это какой-то эффект - большой вопрос.

Жителям Обнинска, не имеющим на территории своего города большого количества лесов и животноводческих хозяйств, проблема бешенства кажется чем-то несущественным, отсюда и возникает столь беспечное отношение к вакцинации своих любимцев. И даже если завтра по всему наукограду начнут проводить агитационную кампанию, пройдет некоторое время, прежде чем она возымеет какой-то существенный эффект, а потому вероятность подобных «сюрпризов» от соседей в Боровском районе продолжает оставаться довольно высокой.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Проблема»