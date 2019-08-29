Работа над ошибками. В районе готовятся к новому отопительному сезону

Поговорка о том, что сани к зиме следует готовить летом, особенно актуальна в случае с началом отопительного сезона. В рамках подготовки к холодному времени года для районных чиновников этот вопрос становится особенно актуальным, ведь за в сущности небольшой срок в пару месяцев необходимо удостовериться, что во всех населенных пунктах будут готовы встретить первые морозы.

Пока что ход этой работы внушает оптимизм, но не стоит забывать, что на территории Боровского района есть несколько проблемных точек, работа над устранением которых ведется еще с прошлого года.

Обеспечивать теплом дома боровчан будут 29 газовых котельных, к которым сегодня приковано основное внимание членов контролирующей комиссии.

Если вспомнить опыт прошлого подготовительного сезона, наиболее сложными по приведению в готовность участками были Балабаново, Совьяки и совхоз Боровский. И если в последнем поселении задержка с выдачей паспортов готовности была совсем незначительной и связанной с завершением ремонта отопительного объекта, то главам других администраций пришлось серьезно поломать головы, чтобы встретить зиму во всеоружии.

Что же касается балабановцев, то здесь большинство вопросов и опасений жителей были связаны с работой водоканала, да еще и функционирования котельной на улице Московской.

В этом году администрация провела серьезную работу над ошибками, и ее результат виден невооруженным глазом. Водоснабжение поселения пришло в норму, и сегодня «Калугаоблводоканал» продолжает работы по развитию своей инфраструктуры, а что касается непосредственно подачи тепла, то эта проблема тоже окончательно решится в этом году.

- Сейчас в городе завершается строительство новой котельной на улице Московской, которую должны запустить до конца 2019-го года. Ее ввод в эксплуатацию поможет серьезно сократить потери тепла и тем самым положительно скажется на теплоснабжении всего района, - отметил заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.

Также Алексей Евгеньевич отметил, что на сегодняшний день наименьшие опасения у чиновников вызывают как раз Боровск и Балабаново, где за состояние сетей отвечает концессионер. Больше всего волнует членов комиссии вопрос, связанный с Совьяками, а точнее, с нелегкой судьбой жителей военного городка Наро-Фоминск-11, расположенного рядом с деревней Митяево.

Уже не первый год район оказывает посильную помощь жителям «ничейного» поселения, но в этот раз прогнозы на грядущую зиму неожиданно внушают оптимизм.

- На сегодняшний день мы получили от военных информацию, что котельная городка готова к работе. Есть ряд проблем с запорной арматурой, но обещают все исправить и провести отопительный сезон без осложнений. Внимание уделено очень большое, проверкой готовности занимается военная прокуратура, поэтому надеемся, что все будет хорошо и у жителей не возникнет проблем, - отметил Степанов.

Безусловно, делать конечные выводы о проделанной в районе работе по подготовке к холодам пока рано, но курс действий чиновники определенно выбрали верный. И если все проблемные точки удастся устранить в срок, то зиму боровчане смогут пережить без каких-либо осложнений, по крайней мере, по части теплоснабжения.

Степан ФЕДОРОВ

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