В улицу Лесную вдохнут новую жизнь

В этом году в Балабанове основательно взялись за благоустройство города, при этом уделяя внимание не только общественным пространствам или придомовым территориям, но и автомобильным дорогам.

Самым крупным проектом в этом сегменте стал начавшийся ремонт на улице Лесной. Рабочие развернули на объекте бурную деятельность, но многие жители задались вопросом, что именно планируется отремонтировать и почему в некоторых местах строители ограничились снятием верхнего слоя, а кое-где дорылись чуть ли не до тепловых коммуникаций?

О том, что за ремонт улицы Лесной в Балабанове в этом году взялись основательно, говорит не только большая протяженность попадающего под замену участка, но и выделенная из бюджетов более чем внушительная сумма, превышающая 12 миллионов рублей.

Вышедшая на объект компания «Дорстройсервис» за работу взялась рьяно и довольно быстро сняла верхний слой асфальта. Но вместо того чтобы быстренько положить новый, к удивлению горожан, начала заниматься земляными работами.

Подобное решение тут же стало активно обсуждаться в соцсетях, но, как отметил глава администрации города Сергей ГАЛКИН, подрядчик действует в соответствии с планом и все работы были согласованы заранее.

- Наша цель не просто обновить проезжую часть, но сделать это максимально качественно и долговечно. Для этого на всем протяжении дороги был проведен осмотр коммуникаций, и там, где они вызвали у специалистов наибольшую обеспокоенность, сразу будет проводиться работа по ремонту или замене сетей, - пояснил Сергей Павлович.

Таким образом то, что казалось обычной заменой асфальта, на проверку оказалось очень комплексным и непростым мероприятием, в котором помимо чиновников и подрядчика также задействованы «КЭСК» и даже энергетики. Безусловно, с таким подходом на выполнение работ требуется больше времени, зато это позволяет сэкономить много сил и средств в будущем.

Например, на пересечении улицы Лесной с улицей Энергетиков проводят замену тепловых труб, чтобы из-за их ремонта в будущем не пришлось перекапывать новый асфальт и вкладывать деньги в один и тот же участок несколько раз. Также, к радости жителей окрестных домов, будет переделана ливневка, на которую уже давно жаловались горожане.

Помимо этого строители уделят внимание бетонному поддону чуть дальше в сторону улицы Гагарина. Если не заменить его сейчас, то со временем участок неизбежно начнет проседать и вложиться в его реконструкцию придется еще раз.

Именно о таком разумном и взвешенном подходе к проведению ремонта давно рассуждали пользователи соцсетей и потому к неизбежным неудобствам отнеслись с пониманием и без особой критики. Единственным спорным решением посчитали разве что замену бордюрного камня, поскольку старый имел еще вполне пригодный вид. Тем не менее установка нового поребрика стала еще одним заделом на будущее, чтобы рассматривать всю дорогу комплексно, как единый объект, а не отвлекаться на каждую ее составляющую.

Что же касается сроков, то договор с «Дорстройсервисом» был подписан 17-го июля, и завершить все работы на объекте подрядчик должен в обычный для таких случаев срок в 60 дней. Говорить о том, укладываются рабочие в прописанные рамки или нет, пока рано, но можно предположить, что если погода не внесет свои коррективы или не будет принято решение о замене еще какого-нибудь сегмента коммуникаций, то обновление улицы Лесной должно будет завершиться уже в середине сентября.

Степан ФЕДОРОВ

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