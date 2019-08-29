О самом главном. В Асеньевском прошел сход деревенских старост

Управление таким большим поселением, как Асеньевское, - дело непростое. Уделить внимание каждой из 38 деревень, да еще и помнить обо всех пожеланиях и планах жителей довольно сложно, но здесь на помощь чиновникам приходят деревенские старосты.

Прошедшее 22-го августа в местном ДК мероприятие стало возможностью для сельских активистов не только пообщаться с администрацией, но и задать волнующие их вопросы напрямую руководителям различных служб и ведомств, которых специально пригласили на эту беседу.

Инициатором провести собрание представителей деревень сельского поселения выступила лично глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА, ранее не раз отмечавшая, какую важную роль играют старосты в развитии муниципалитета.

- У нас самое большое поселение в районе, и подобные встречи просто необходимы, чтобы была возможность понять, как обстоят дела в каждом населенном пункте, какие проблемы самые важные и на что следует сделать упор в будущем, - рассказала Ирина Николаевна.

Основными темами для обсуждения в этот раз стали дороги, электричество и газификация, по которым у жителей возникло больше всего вопросов.

Активисты остались очень довольны выступлением начальника ДРСУ № 5 Федора СЕЧИНА, который взялся доступно рассказать о том, как проходит ремонт дорог, кто и за какие участки отвечает, а также поделился планами относительно намеченного ямочного ремонта.

Также Федор Николаевич выслушал обращения старост и, не откладывая в долгий ящик, взялся за решение озвученных проблем. Например, по просьбе жителей уже на следующий день были убраны остановочные павильоны в деревне Отяково, куда уже давно перестал ходить общественный транспорт. Помимо этого дорожники обещали продолжать оказывать поселению помощь с окосом борщевика вдоль проезжих частей.

А вот что касается директора РЭС Александра АБУБАКИРОВА, то ему по большей части пришлось столкнуться с негодованием селян. Люди жаловались на регулярные перебои с электроснабжением, особенно на участке Абрамовское-Висящево-Щиглево.

Была достигнута договоренность между энергетиками и местной администрацией касательно оповещения граждан о проводимых работах. Сейчас электросети публикуют свои графики на сайте в интернете, однако не у всех жителей деревни есть возможность выходить во Всемирную паутину, а потому предупреждать их будут через чиновников.

Также серьезным вопросом остается раздача пультов от новых «умных» счетчиков. Идея переложить обязанность выдавать приборы на старост провалилась, поскольку необходимо составлять специальный акт приемки, а у активистов просто нет таких полномочий.

Вопрос остается открытым до сих пор, а между тем в поселении без хозяина остается еще 1380 пультов.

Последним же пунктом стала газификация, причем речь шла не о подаче «голубого топлива» в отдаленные населенные пункты, а о подключении абонентов к уже существующим сетям. Сегодня в Асеньевском есть деревни, где, несмотря на наличие газопровода, пользуются им всего 10% домов, а потому жителям рассказали, как оформить заявку и куда обращаться.

Помимо основных вопросов также обсудили уличное освещение, работу экологического оператора и многие другие нюансы, которые могут стать поводом для полномасштабной дискуссии во время следующего сбора. А то, что подобные встречи в Асеньевском будут проходить на регулярной основе, уверены как местные власти, так и сами старосты.

Степан ФЕДОРОВ

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