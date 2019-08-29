Будущее города мы строим сегодня - дела важнее слов!

С марта 2009 года Сергей СУДАКОВ является Главой муниципального образования «Город Балабаново» и председателем Городской Думы. Под его руководством представительный орган муниципалитета отработал пять лет. И сейчас, когда Сергей Алексеевич принял решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах депутатов 8 сентября, он готов подвести итог работы своей команды и рассказать об основных направлениях своей предвыборной программы.

- Сергей Алексеевич, у Городской Думы третьего созыва заканчиваются полномочия. Какие проекты удалось реализовать за последние 5 лет?

- Построена и введена в строй современная поликлиника. Начато строительство пятой общеобразовательной школы на тысячу мест на Гагаринском поле, окончание которого планируется в августе следующего года. Это позволит уйти от обучения школьников в две смены.

Ведется строительство детского сада с окончанием строительства в конце 2019 года. С вводом в строй этого дошкольного учреждения вместе с детским садом на улице Ворошилова в городе будет полностью решена проблема обеспечения детей местами в ДДУ.

Все перечисленное удается реализовать благодаря «Национальным проектам», участию в федеральных и региональных программах при непосредственной поддержке региональных и местных властей.

Активно велось и ведется строительство жилья инвесторами. Появились современные жилые кварталы с современным благоустройством (Белорусский квартал, Балабаново-Сити, ведется строительство Петровского квартала).

Благодаря участию в программе «Комфортная городская среда» при активном участии жителей в течение трех лет проведены работы по благоустройству дворов и придомовых территорий на улицах 50 лет Октября, Лесная, Гагарина, Боровской, Дзержинского, Московской и других, создаются общественные зоны, построены скверы. Участие в данной программе запланировано до 2023 года. Это позволит сделать город более комфортным для проживания, труда и отдыха.

- Какие задачи станут наиболее важными для Городской Думы четвертого созыва?

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работа над проектом начата уже в текущем году. Существующий спорткомплекс, даже после капитального ремонта, не может удовлетворить потребности населения.

Городу нужен Дом культуры или Дом творческого развития, отвечающий требованиям времени.

Все перечисленные проекты возможно реализовать только при участии в соответствующих федеральных и региональных программах.

- Долгое время продолжалось загрязнение реки Страдаловка и соответственно водохранилища.

- Действующему созыву Городской Думы совместно с администрацией города, районными и областными органами власти, Советом почетных граждан, активными горожанами удалось добиться устранения главного источника загрязнения путем переброски стоков на очистные сооружения города Обнинска.

Экология города Балабаново и прилегающих территорий требует постоянного внимания. Эту деятельность необходимо продолжать, чтобы не допустить подобной экологической ситуации.

- Как вы видите роль депутата в развитии города?

- Депутат - должностное лицо органов местного самоуправления. Быть депутатом непросто. Мало хотеть принести пользу городу и его жителям, надо еще и обладать необходимыми знаниями, навыками, жизненным опытом. Депутат должен знать законодательство, видеть проблемы, слышать избирателей, уметь находить причины, пути и способы решения стоящих задач. Безусловно, один человек не может быть специалистом во всех сферах. Поэтому в состав представительного органа должны входить профессионалы разных направлений. Тогда принимаемые решения будут обдуманными, взвешенными и принесут пользу городу.

Каждый из депутатов несет ответственность перед населением определенного избирательного округа, а в целом - перед жителями всего города Балабаново. Депутат представительного органа городского поселения ближе всего к жителям, лучше знает наиболее острые проблемы, которые беспокоят население.

Депутатский корпус представляет собой значительную силу, способную внести огромный вклад в развитие института местного самоуправления. Наша задача - обеспечить нормативно-правовую базу для дальнейшего развития и реализации поставленных задач.

- Что бы вы хотели сказать горожанам на пороге 8 сентября?

- Мы все живем в одном общем доме - городе Балабаново. И каждый житель должен не только знать свои права, но и помнить об обязанностях. Балабановцы должны принимать активное участие в обсуждении и решении важных вопросов и проблем. Общая забота о каждом доме, дворе, улице и городе в целом - вот что поможет нам сделать Балабаново чистым, уютным, комфортным для проживания, труда и отдыха.

Призываю всех горожан 8 сентября 2019 года прийти на избирательные участки и сделать осознанный, правильный выбор.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу № 4 Судакова Сергея Алексеевича.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу № 4 Судакова Сергея Алексеевича.

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