Артем Алексенко: Только вперед и ни шагу назад!

Каждый из нас делает в своей жизни выбор. Я сделал его много лет назад, решив, что спорт станет не только моим хобби, но и целью, главная задача которой помочь людям быть сильными, уверенными в себе и, главное, здоровыми. Сейчас я чувствую силы стать частью большой и работоспособной команды города, поэтому принял решение баллотироваться на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Городской Думы г. Балабаново.

Городская Дума занимается решением вопросов во всех сферах жизни, и я твердо уверен, что среди депутатов должны быть люди, профессионально представляющие спорт. Это направление в нашем городе в последние годы начало развиваться, но ему не хватает хорошей поддержки, которая улучшит материально-техническую базу и тем самым создаст условия для достижения новых, а главное, более высоких побед.

Работа тренера заключается не только в том, чтобы научить своих воспитанников спортивному мастерству. Она формирует характер, мировоззрение, жизненные принципы. Поэтому очень важно, чтобы заниматься спортом могли все без исключения горожане.

Сейчас площади нашего Центра физкультуры и спорта используются на полную загрузку, но и этого недостаточно, чтобы желание вести активный спортивный образ жизни могли реализовать все желающие. Взрослым горожанам нет места в спортивном зале, и решение этой проблемы я вижу в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Балабанове.

В течение года мы с единомышленниками собираем подписи горожан, чтобы своими голосами подтвердить нужность реализации данного проекта.

И мною уже проведен ряд встреч с обнинскими спортсменами, которые подтвердили свое согласие стать тренерами новых секций.

Я уверен, что Балабаново может быть не только городом с благоприятным климатом для занятий физкультурой и спортом, но и местом проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Для этого требуется желание продвигать данную идею, жить ею! И при вашей поддержке, уважаемые избиратели, у меня появится возможность реализовать задуманное.

Здоровый образ жизни - залог счастья и долголетия, а потому считаю, что условия для него должны быть доступными. Планирую продолжить начатую в городе работу по установке уличных спортивных площадок с тренажерами, рассчитанными для всех возрастных групп. Именно такая шаговая доступность позволит приобщить к активному образу жизни даже тех, кто не ставит перед собой цели достичь спортивных высот.

Считаю, что спорт способен увлечь наибольшее количество наших детей и молодежи, следовательно, необходимо реконструировать те дворовые объекты, которые сегодня есть в городе на улицах Коммунальной, 1 Мая и Лесной.

Лесопарковая территория реки Страдаловки тоже должна возродить статус места активного и здорового отдыха. Поэтому буду поддерживать и контролировать создание лыжной трассы, а также вейк-парка.

Посвятив свою жизнь спорту, я знаю, что любая победа - это не только труд одного человека, это слаженная работа целой команды, нацеленной на успех. Я готов поддерживать своих коллег в их проектах, связанных с развитием культуры, благоустройства и иных направлений жизни нашего Балабанова. Все, что мне необходимо для этого, - ваша поддержка, уважаемые избиратели, 8 сентября. Сделайте свой выбор, как вам велит сердце.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по пятимандатному избирательному округу № 2 Алексенко Артема Дмитриевича.

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