Слушать. Слышать. Действовать.

Выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов городского поселения Балабаново я решила, поскольку готова разделить ответственность за наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их решения и предъявлять вам, дорогие граждане, результаты своего труда.

Предвыборная программа: «Слушать, слышать, действовать», пункты которой будут обязательно реализованы мной в случае, если вы доверите мне представлять ваши интересы.

Основная цель, которую я ставлю перед собой - решить проблемы здравоохранения, которые существуют в нашем городе.

В медицине работаю с 2008года и знаю чего не хватает пациентам, какие нюансы существуют и знаю как повлиять эти вопросы. Но для их решения необходим статус больше, чем доктор районной больницы.

Одина из первых проблем в медицине - это отсутствие качественного осмотра. Самая распространенная жалоба - отсутствие возможности попасть к доктору в момент острых болей в связи с большими очередями и нехваткой кадров. А между тем многие диагнозы можно установить до момента обострения во время профилактического осмотра.

Поэтому необходимо создать для граждан условия для быстрой записи в отделение медицинской профилактики, которое открылось в начале лета на базе городской поликлиники. Помимо быстрой записи, необходимо разработать график работы, который будет удобен даже работающему населению. Заведуя отделением медицинской профилактики, я готова создать для граждан условия для получения быстрой, качественной и доступной медицинской помощи! Сделать это возможно, организовав работу медиков-волонтеров.

Также я планирую разработать и реализовать программу для поддержки маломобильных групп населения - пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Благодаря своей работе, я много общаюсь с этими категориями граждан, знаю их проблемы и потребности. В первую очередь, это финансовая сторона: маленькие пенсии, большие квартплаты, дорогие лекарства, отсутствие транспорта для комфортного передвижения внутри города. Нужно приложить все усилия, чтобы помочь нашему старшему поколению чувствовать себя полноценными членами общества. Поэтому одним из пунктов моей предвыборной программы значится организация бесплатного проезда на транспорте до поликлиники данных групп жителей. Я хочу добиться этих условий для наших горожан!

Также я намерена сформировать систему защиты прав, в том числе принципов урегулирования отношений врач-пациент на практике, что позволит быстро и эффективно решать возникающие спорные вопросы.

Усиление пропаганды здорового образа жизни - важное направление, которое поможет снизить неблагоприятные показатели по наркомании, алкоголизму и табакокурению. Необходимо проводить лекции, благотворительные акции по этим проблемам, которые губят наше население, приводя их к страшным проблемам со здоровьем.

Все эти трудности не решить, если медучреждения города будут испытывать кадровый дефицит. А потому важнейшей задачей перед собой я ставлю создание условий по привлечению медиков в Балабаново.

В городе давно не было врачей-энтузиастов в статусе депутата, которые обеспокоены всеми данными вопросами и готовы предпринимать меры для их решения. Человека, который видит пробелы в здравоохранении изнутри, и понимает, как надо действовать на уроне города, чтобы сдвинуть с места проблемы, решение которых возможно на более высоком уровне власти.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу № 3 Екатерины Владимировны Березовой.

Другие статьи из рубрики «Выборы»