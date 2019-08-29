Дмитрий Гуськов: Я не боюсь брать ответственность за наш город

Балабаново - город, в котором я живу, а потому для меня важно принимать непосредственное участие во всех процессах, которые делают его лучше. Являясь депутатом Городской Думы, на протяжении минувших пяти лет свою работу строил исходя из интересов своих избирателей, которые оказали мне доверие на прошлых выборах, и на поддержку которых я искренне надеюсь 8 сентября.

За время работы в Городской Думе нам с коллегами удалось сделать немало для того, чтобы сейчас мы с вами жили в муниципалитете, который ставят в пример соседям. Благоустройство наших улиц, придомовых территорий и скверов - это работа слаженной команды депутатов и сотрудников администрации, которую нам удалось выстроить ради единой цели - процветания Балабанова.

Основными направлениями моей депутатской деятельности стали городское хозяйство и бюджет. В этих профильных комиссиях мне доверили быть заместителем председателей, а потому, за все, что сделано за минувшее время могу смело разделить ответственность перед горожанами.

Представляя интересы избирательного округа № 3, мне удалось добиться решения таких локальных задач, как создание дополнительных парковочных мест на улице Гагарина в районе домов №№ 3, 5, 7, 8, 14 и 19, а также возле городской бани. Оборудовать детские игровые площадки по адресам: Гагарина, 8, 18, 21 и Лермонтова, 14. Благоустроить тротуарную сеть на улицах Речная, Пушкина, Лермонтова и Гагарина. Улучшить освещенность городских территорий на принципах энергосбережения, что уже сейчас существенно отразилось на экономии бюджетных средств.

Наибольшим успехом работы депутатского корпуса, в которой я принимал активное участие, считаю решение задачи по полному переключению стоков микрорайонов «Олимпийская деревня» и «Молодежный» на очистные сооружения г. Обнинска. Благодаря этому мы прекратили систематическое загрязнение нашей реки Страдаловки, и теперь можем планировать работу по ее возвращению ее статуса полноценного места отдыха наших жителей.

В случае вашей поддержки моей кандидатуры на предстоящих выборах, вопрос очистки русла реки станет одним из приоритетных, как и другие задачи, связанные с экологией Балабанова. В том числе, контроль над несанкционированными выбросами предприятий города путем общественного контроля.

В прошлом году комиссия по городскому хозяйству при Городской Думе инициировала создание программы обновления контейнерных площадок. В 2019 г. эта работа была начата, и я считаю, что депутатский корпус, который будет сформирован в начал сентября, обязан продолжить начатую работу, чтобы все дворы нашего Балабанова избавились от уродливых мест сбора ТБО, которые портят все усилия по благоустройству городских территорий.

Сразу несколько пунктов моей предвыборной программы касаются создания условий для отдыха и досуга наших горожан. Поэтому считаю важным благоустроить и поддерживать в надлежащем состоянии детские игровые площадки, а также тщательно контролировать на всех этапах строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, подписи за который сейчас активно собирают в нашем городе.

Осуществить все задуманное возможно при грамотной работе депутатского корпуса и администрации, главной задачей для которых должно оставаться рациональное отношение к городскому бюджету. Я не боюсь взять часть этой работы на себя, а потому надеюсь, что вы доверите мне осуществить все пункты моей предвыборной программы, отдав на выборах 8 сентября свой голос за мою кандидатуру.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского Поселения «г. Балабаново» по трехмандатному избирательному округу №3 Гуськова Дмитрия Витальевича.

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