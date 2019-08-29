Ильхам Нигматулин: Быть человеком дела и слова - мой жизненный принцип

Балабаново - мой родной город! Я хочу не только видеть, как он развивается, но и быть причастным к тем переменам, которые смогут сделать его более благоустроенным населенным пунктом. Знаю, что мои идеи и опыт могут принести пользу нашему городу, поэтому принял решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты балабановской Городской Думы.

Я готов разделить ответственность за наше с вами общее благополучие. Моя программа рассчитана на развитие и процветание родного города. И сейчас я ставлю перед собой цели, которые намерен достичь при вашей поддержке.

Являясь директором боровского Музейно-выставочного центра, считаю одной из главных своих задач развитие условий для культурного обогащения наших горожан, которое невозможно без строительства нового Дома культуры. Поэтому этот проект является одним из пунктов моей программы, и с коллегами, занятыми в сфере искусств, я буду продвигать его до полной реализации.

Будучи жителем «Белорусского квартала», я ежедневно вижу недостроенный дом на улице Боровской. Этот долгострой не украшает «гагаринский куст», а в условиях строительства нового сквера «Городской» создает неприглядный вид окружающей территории. Считаю, что, став депутатом Городской Думы, я вместе с коллегами и администрацией смогу найти пути, которые приведут к завершению строительства данного объекта.

Работа по линии благоустройства позволяет менять облик нашего города, делая его комфортным и удобным. Но, как отец двоих сыновей, считаю, что балабановские дети не должны расти в «каменных джунглях». Очень важно создать условия, в которых у них останется возможность соприкасаться с природой, не покидая границ города. А потому при дальнейшем развитии территории сквера «Городской» я намерен принять участие в разработке проекта создания зеленого пространства, которое станет местом тихого отдыха наших жителей.

Давно назревшим вопросом является капитальный ремонт городской бани. Это место долгие годы является излюбленным для многих жителей, включая меня. И я не понаслышке знаю, что состояние данного городского объекта весьма печальное. Понимаю, что кардинальные перемены требуют больших финансовых вложений. Однако и эта задача под силу представительной и исполнительной власти при грамотном и комплексном подходе.

Еще одной важной задачей, которую я ставлю перед собой, считаю создание безопасного движения в городе для пешеходов и автомобилистов. С этой целью, в случае избрания меня депутатом балабановской Городской Думы, я намерен участвовать в разработке и контроле проекта дорожной сети на гагаринском поле. Эта работа определит благополучие наших жителей на долгие годы, поскольку при работе над дорожной картой необходимо учесть наличие в данном микрорайоне таких социально значимых объектов, как детский сад, школа, поликлиника и храм.

Сегодня нельзя недооценивать роль и значение спорта в жизни горожан и подрастающего поколения. К сожалению, на данный момент существует проблема нехватки футбольных полей для игры в футбол и другие спортивные игры. Считаю нужным предложить открыть стадион школы № 4 города Балабаново для спортивных секций и горожан на примере Балабановской средней школы № 2 в военном городке.

Надеюсь, мои планы совпадут с вашими и вы, уважаемые горожане, поддержите меня своими голосами на избирательных участках 8 сентября.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по трехмандатному избирательному округу № 3 Нигматулина Ильхама Голижоновича.

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