Ирина Никифоренко: Быть, а не казаться!

Для того чтобы город Балабаново развивался и процветал, жить и работать в нем должны люди с активной жизненной позицией. Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты балабановской Городской Думы по второму избирательному округу и рассчитываю, уважаемые горожане, на вашу поддержку 8 сентября.

Своей целью в работе в команде городской думы я ставлю развитие культурной и досуговой жизни горожан. Являясь директором городского Дома культуры, хорошо знаю не только о том, как продолжить и разнообразить это направление, но его внутренние проблемы, решением которых давно занимаюсь вместе с коллегами.

Городской ДК уже не может отвечать потребностям горожан. Его площади сегодня с трудом вмещают балабновцев во время проведения культурно-массовых мероприятий. Пришло время для активного продвижения планов по строительству нового здания.

С удовольствием продолжаю работу по объединению активной молодежи города. С 2012 года являюсь руководителем волонтерского отряда, который последние годы располагается на базе ДК. Отряд дает возможность не только находить применение активной жизненной позиции школьников и студентов, но и развивать лидерские качества.

17 лет с коллегами-педагогами мы реализуем проект многодневных выездных сборов для школьного актива «ЛИДЕР». За время существования проекта мы привлекли к участию в нем более 1000 балабановских старшеклассников и около 50 вожатых. Ребята смогли раскрыть свои способности, таланты, проявить активную позицию.

Продолжением этого направления я вижу создание на базе нового Дома культуры Центра активной молодежи, который поможет старшеклассникам и работающей молодежи в личностном росте, станет отправной точкой для их самореализации.

Мы с коллегами считаем, что для создания условий для формирования творческого, научного и технического потенциала у детей, на базе старого дк хотелось бы организовать площадку для технического и прикладного творчества детей и молодежи.

Сегодня нам пришлось применить новую форму работы для вовлечения детей во все формы полезного досуга. 1 сентября у Дома культуры пройдет ярмарка детского досуга и дополнительного образования, придуманная нами 3 года назад. Ярмарка помогает распределить юных горожан по творческим и спортивным «нишам» внеучебной жизни.

Вместе с работниками культуры, спорта и досуга мы стремимся игровую площадку на улице Капитана Королева сохранить главным местом досуга юных горожан. Для этого будем добиться ее обновления и безопасности. Планируем произвести укладку прорезиненного покрытия, расширить и обустроит территорию вокруг. А площадь перед Домом культуры, которая традиционно является местом проведения праздников, стремимся расширить и благоустроить для более комфортного ее использования.

В развитии досуговых возможностей можно удачно использовать открытые пространства. Первым такой проект я предлагаю реализовать в сквере «Городской», предусмотрев такую площадку во втором этапе строительства этой общественной территории.

Новую струю в культурную и образовательную жизнь города внесло появление городского музея, существующего на базе городского Дома культуры. На сегодняшний день многие побывали в нем, но для того, чтобы сделать экспозиции доступными всем категориям людей, в т. ч. пожилым и маломобильным группам населения, мы начали создавать виртуальный вариант нашего музея. На базе музея формируется сообщество историков, краеведов, исследователей не только нашего региона, но и других городов страны.

В случае избрания меня депутатом Городской Думы города Балабаново, обещаю реализовать все предложения, полученные на предвыборных встречах с избирателями, с которыми планирую постоянно встречаться, советоваться и отстаивать их мнение в представительном органе, заручившись поддержкой своих коллег и единомышленников.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского Поселения «г. Балабаново» по пятимандатному избирательному округу №2 Никифоренко Ирины Александровны.

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