Владимир Таран: Больше дела, меньше слов

Есть такая профессия - Родину защищать. И этой профессии Владимир ТАРАН посвятил более тридцати лет. После отставки выяснилось, что служить родине можно и в гражданской жизни: воспитывать молодое поколение, работая заведующим Домом культуры, или благоустраивать территорию, представляя интересы земляков в Городской Думе МО «Город Балабаново» в качестве депутата.

Сегодня Владимир Таран баллотируется в депутаты по Округу № 4. И, как всегда, уверен, что его землякам достаточно красивых слов в Доме культуры, а в городе им нужны реальные дела.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

Настоящий подполковник Владимир Таран - человек дела. Так было и в его военном прошлом, и в мирной жизни.

Служба в армии характерна тем, что там учат выполнять любые задачи: хозяйственные, военные, политические, эстетические. А при выходе в отставку приобретенные навыки не теряются. Много лет назад Владимир Иванович возглавил Дом культуры и его клуб «Ракетчик».

Организовать детей, взрослых, подростков и солдат - совсем непростое дело, но завклубом это удалось. Хватило сил и времени и на то, чтобы заняться благоустройством родного города. Несколько лет назад жители Балабаново доверили Владимиру Тарану представлять свои интересы в Городской Думе, и с тех пор к обязанностям руководителя добавились еще и обязательства перед избирателями.

В активе Владимира Ивановича - подготовка зоны для создания прогулочной территории за жилыми домами от КПП № 1 до КПП № 2, вырубка сухих деревьев в микрорайоне. Удалось добиться от Министерства обороны передачи объектов соцкультбыта в городскую казну.

Работа с избирателями подсказала Владимиру Тарану, чем нужно заняться будущим депутатам Городской Думы.

БАЛАБАНОВО НУЖНЫ ТРОТУАРЫ И ГАЗ!

- Людям нужен газ, - считает Владимир Иванович. - Это неправильно, что в такой богатой природными ресурсами стране, в нескольких километрах от столицы в некоторых домах нет газопроводов! Считаю, что нужно сделать все, чтобы газифицировать улицу Ворошилова. На этой же улице нужно восстановить дорожно-пешеходное покрытие.

И, конечно, давно построенные дома Балабаново требуют особого внимания.

- Нужно добиться и проконтролировать работы по поэтапной замене труб водоснабжения, отопления и канализации в микрорайоне и на ул. Ворошилова, - говорит Владимир Таран. - И немаловажная задача - найти достойных и порядочных подрядчиков для обслуживания и выполнения работ по обустройству микрорайона и улицы Ворошилова.

Вместе с властями Таран планирует проконтролировать начало строительства современной насосно-канализационной станции.

Не обошла Балабаново и проблема больших городов: парковка. Стоянки для автомобилей стали сложнейшей задачей и для граждан, и для властей. Владимир Иванович планирует заняться созданием дополнительных парковочных мест для легковых машин. Особенно это важно для жителей многоквартирных домов.

В планах подполковника запаса - ликвидировать аварийное здание Дома офицеров. Руиноидальное строение давно пора убрать с лица города, а на освободившемся месте провести благоустройство территории с учетом пожеланий местных жителей.

- Я думаю, нужно продолжить благоустройство города, в частности, проложить велопешеходную дорожку между пунктами Балабаново и Балабаново-1, - говорит кандидат в депутаты Владимир Таран. - Логично, что две части одного города должны быть связаны тротуаром, по которому ходить можно будет как минимум безопасно, не сломав ноги и не свалившись в кусты.

БИТВА ЗА УМЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Сложно переоценить роль военно-патриотического воспитания в наше время, - уверен Владимир Таран. - Если десять лет назад многим казалось, что война, борьба с фашизмом - это дела давно минувших дней, то сегодня весь мир уже понял, что битва за умы продолжается. Поэтому очень важно сделать все возможное, чтобы наладить воспитательную работу среди молодежи. Юные умы и души должны остаться на стороне добра и справедливости. Для этого я предлагаю рассмотреть возможность создания на базе сокращенного учебного центра ВА РВСН им. Петра Великого военный патриотический клуб. Сегодня депутаты и ТОСы знают, как лучше реализовать программу по благоустройству придомовых территорий в микрорайоне. А вот создание центра отдыха для детей и взрослых микрорайона - это серьезная задача, которая потребует командной работы и поддержки властей и граждан. Планируется, что происходить все это будет на бывшем плаце в районе здания КЭЧ и клуба «Ракетчик», еще планируется задействовать территорию недействующей антенной площадки.

В общем, есть куда приложить опыт и энергию подполковнику запаса, заведующему клубом Владимиру ТАРАНУ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Тарана В.И.

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