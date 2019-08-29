Татьяна Ерохина: Мне не все равно, я здесь живу!

Город - это живой организм, который требует к себе особого внимания и преобразований, чтобы идти в ногу со временем. Поэтому важно, чтобы люди, готовые честно работать на его благо, не оставались в стороне, применяли свои знания и опыт ради общего дела - процветания малой родины.

Десять лет я являлась депутатом балабановской Городской Думы - частью команды, которой удалось немало сделать для того, чтобы Балабаново стал более благоустроенным и комфортным. Однако многое еще предстоит сделать, и я надеюсь, что жители города вновь доверят мне стать их депутатом, поддержав своими голосами на выборах 8 сентября.

В Городской Думе я представляю интересы жителей «второго» округа, в который входит центральная часть Балабанова. На этой территории мне удалось повлиять на решение таких вопросов, как благоустройство дворов многоквартирных домов № 7 на ул. Боровской, № 5 и № 10 А на ул. Лесной и № 9 на ул. Коммунальной, которые были включены в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

В тесном тандеме с администрацией города и неравнодушными жителями был спроектирован и построен сквер «Воинской доблести» на ул. Капитана Королева. Как педагог, считаю итог этой работы важным не только для благоустройства городского пространства, но и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Работая в составе комиссии по городскому хозяйству при Городской Думе, мы с коллегами инициировали перенос тротуара на улице Энергетиков, чтобы обезопасить учащихся школы и всех горожан от опасной крыши в зимний период. Добились реконструкции пешеходной сети на улицах Боровской и Лесной, ремонта участка дороги на ул. 1 Мая.

Однако в городе еще много нерешенных задач, и в случае Вашей поддержки меня на выборах планирую продолжить работать над газификацией ул. Кооперативной, а также переносом в этом месте инженерных коммуникаций, чтобы приступить к реализации проекта по созданию пешеходной зоны.

Считаю необходимым добиться включения наибольшего количества дворов моего округа в программу «Формирование комфортной городской среды», а также заняться реконструкцией детских и спортивных площадок на их территории.

Вместе с администрацией и проектной организацией мы разработали план благоустройства большого двора между домами № 1 и № 3 на ул. Боровской и № 10 и № 4 на ул. Лесной. Недавно все предстоящие преобразования мы обсудили с жителями, и, получив их поддержку, я намерена довести реализацию идеи до воплощения.

Минувшие десять лет мне доверили возглавлять социальную комиссию, которая контролирует большую часть направлений жизни Балабанова. Благодаря слаженной работе команды, нам удалось решить важные для горожан вопросы, такие как установление налоговых льгот, бесплатное посещение секций для детей и молодежи, финансовая поддержка общественных организаций города. Эти вопросы должны и впредь быть поддержаны представительным органом города.

Впереди много работы над крупными проектами, такими как строительство ФОК и Дома культуры. Для того чтобы город мог их реализовать, необходима слаженная работа администрации и депкорпуса, необходимы люди, которые могут и хотят быть полезными своему городу.

Надеюсь, что вы поверите в меня и в этот раз!

Материал оплачен из фонд кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по пятимандатному избирательному округу № 2 Ерохиной Татьяны Афанасьевны.

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