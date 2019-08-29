Дмитрий Чернов: «Я хочу сделать город лучше!»

Для заместителя директора по учебно­воспитательной работе боровской спортшколы «Звезда» Дмитрия ЧЕРНОВА выдвижение в качестве кандидата в депутаты Городской Думы Балабанова - логичный и единственно верный путь для того, чтобы принести муниципалитету пользу.

«У ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ!»

Молодой спортсмен, активист и отец двоих детей хорошо знаком горожанам. По сути, «депутатской работой» он занимается уже давно, при этом не обладая корочкой и официальным статусом. Основной упор - на развитие спорта в муниципалитете. Эту кухню Чернов изучил изнутри, он прекрасно знает о всех проблемах данной сферы и потому готов предложить свои варианты для того, чтобы и взрослые, и дети могли вести активный образ жизни.

Главный пункт его предвыборной программы - сделать спорт доступным в каждом дворе, для каждого мальчишки или девчонки.

- У нас беда со спортивными площадками. Всего их функционирует около десяти, я был на каждой и могу сказать, что для занятий пригодна только одна их них - на Гагарина, 22, которую недавно отремонтировали. Остальные площадки «убитые», - говорит Дмитрий Михайлович. - Недавно мы проводили турнир по баскетболу, так вот, у нас в городе мы не смогли поиграть нигде - просто не нашли подходящую площадку, чтобы можно было пригласить команды. Пришлось ехать в Ворсино, там нам пошли на уступки и предоставили место, и турнир все-таки состоялся. Сейчас на единственной хорошей спортивной площадке есть только ворота, зимой она будет использоваться как каток. А вот поиграть в баскетбол или в волейбол в Балабанове просто негде.

Помимо необходимости отремонтировать существующие спортплощадки Чернов считает, что за ними нужно организовать и нормальный уход, чтобы они оставались в сохранности, были безопасны и комфортны для игр. Каждый должен понимать, что это его площадка, и ни у кого не должно быть мысли что-то сломать. А для этого объект должен жить!

- Необходимо за каждой площадкой закрепить тренера, чтобы он во внеурочное время проводил тренировки для местной детворы, чтобы организовывал подвижные игры и соревнования. Если будут условия, то и турниры у нас будут проводиться регулярно! - уверен Чернов.

«Я ХОЧУ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ГОРОДУ!»

Вторая больная тема, которая тревожит его как жителя и отца двоих детей, - это благоустройство.

- За последние пять лет город значительно преобразился, была проделана большая работа, но, к сожалению, все еще остаются проблемы, которые нельзя решить в одночасье, - говорит Чернов. - Я общаюсь с жителями и знаю, например, что в многоквартирном доме на Гагарина, 22 случаются постоянные перебои с электричеством, - вопрос нужно решать в срочном порядке. Есть проблемы с тротуарами, с ЖКХ. Как отец, например, я столкнулся с тем, что в городе нет секций для детей 3-4 лет, когда они начинают активно бегать. В соседнем Обнинске с малышами занимаются физподготовкой, есть секция по футболу, куда берут деток с раннего возраста. Думаю, если бы у нас было нечто подобное, то многие родители хотели бы, чтобы их ребенок с юных лет начинал заниматься спортом, гимнастикой и так далее.

А пока же молодой активист использует те ресурсы, которые есть. С ребятами из спортшколы по вечерам они ходят играть в мяч, занимаются бадминтоном и велоспортом - на «двухколесного коня», кстати, он посадил не только юных гонщиков, но и свою жену. Так что спорт для Чернова - дело не только городское, но и семейное.

- Я хочу, чтобы наш город был лучше. Мне он нравится, я давно здесь живу и не хочу никуда уезжать. Поэтому я хочу принести пользу и городу, и жителям! - говорит Чернов.

СПРАВКА

Родился 8 декабря 1987 года, в селе Семиозерное, Кустанайской области. Там же вырос и окончил школу-гимназию.

Высшее образование получил в Астане, в Казахском Агро-техническом университете на факультете «Компьютерных систем и профессионального обучения». В этом же университете встретил свою будущую супругу.

В 2009 году переехал из Астаны в Балабаново. Устроился на работу в школу № 4 учителем физической культуры. В 2010-2011 годах служил в рядах Вооруженных сил РФ. До 2018 года работал в школе, руководил районным методическим объединением учителей физической культуры.

С 2014 года работает тренером по баскетболу и стрельбе в балабановском Центре физкультуры и спорта.

В 2018 году назначен заместителем директора спортшколы «Звезда».

Женат, воспитывает двоих детей.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского Поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу №3 Чернова Дмитрия Михайловича

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