Обратный отсчет. Боровчан обещают избавить от проблем с водой до конца года

В этом году у жителей Боровского района успело накопиться немало претензий к ресурсоснабжающим организациям. Сейчас внимание чиновников по большей части приковано к работе энергетиков, однако для жителей Боровска куда критичнее выглядит ситуация с водоснабжением.

На прошлой неделе соцсети пестрили сообщениями с жалобами на бегущую из крана жидкость бурого цвета, на что представители «Калугаоблводоканала» обещали городу провести модернизацию, завершить которую планируют до конца текущего года.

ОБЩАЯ БЕДА

К сожалению, в Боровском районе нет города, который не испытывал бы проблем с водоснабжением. На сегодняшний день наиболее благополучным в этом плане выглядит Балабаново, но прежде чем ситуация здесь пришла в норму, в прошлом году местным жителям пришлось пройти через череду регулярных отключений. Со схожей бедой столкнулись и жители Ермолина, но здесь положение усугубляется еще и регулярно выходящей из строя канализацией.

На фоне трудностей соседей жители Боровска проблем с водой особо не испытывали, а периодические отключения хоть и вызывали недовольства у жителей, но вполне подходили под рамки разумного.

Первые сложности начались еще в июне, когда на районных планерках нет-нет, да упоминали о жалобах горожан на качество бегущей по трубам воды. Однако на прошлой неделе единичные недовольства превратились в настоящую бурю негодования.

Причиной тому стала бегущая из крана желто-бурая жидкость с хорошо ощущаемым металлическим запахом. Причем подобную картину наблюдали не в каком-то конкретном доме, а в разных частях города сразу. Люди задавались вопросом, как, по мнению сотрудников водоканала, они должны пользоваться водой столь сомнительного качества? Пить ее точно нельзя, мыться, стирать вещи или готовить еду - тоже, так почему же тогда несмотря на все жалобы до сих пор не было принято никаких мер по улучшению работы водопровода?

ВРЕМЕННАЯ МЕРА

Защитить интересы горожан взялись сотрудники городской администрации, которые после первых же жалоб поспешили напомнить калужскому монополисту о данных им ранее обещаниях. Во вторник была организована встреча, на которой представители «Калугаоблводоканала» отчитались о том, как проходят работы по модернизации существующих сетей.

- Наши станции подъема воды и ее обезжелезивания работают на пределе своих возможностей. Для того чтобы не испытывать проблем с водоснабжением, необходимо увеличение мощностей. Сегодня их хватает для обеспечения города 3,5-4 тысячами кубов воды в стуки, и водоканал обещал к концу года выйти на необходимые нам 5 тысяч. Для этого сейчас на одной из станции обезжелезивания ведется замена фильтров, а на второй - будет пробурена дополнительная скважина, - отметил заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Дмитрий ГОРОШКО.

По мнению Дмитрия Борисовича, если калужский монополист сдержит свои обещания, то к концу года ситуация должна прийти в норму и проблем с водоснабжением у города должно стать меньше.

Впрочем, избавиться от них совсем удастся навряд ли, как бы ни старались чиновники. Дело в том, что за ржавой водой и периодическими отключениями стоит сразу несколько проблем, над решением которых бьются и во многих других городах.

Большинство труб уже давно отработали свой век, а менять их собственник не торопится, поскольку это стоит серьезных денежных вложений. Из-за этого получается замкнутый круг, когда при любом сбое осадок со стенок попадает в воду и превращает ее в отталкивающую ржавую жижу, а возраст коммуникаций как раз и служит причиной для порывов и отключений.

Добавляют хлопот и энергетики. Во многом низкое качество воды стало следствием участившихся отключений электроэнергии, из-за которых перестают работать насосы и очищающие станции.

Таким образом, принятые меры хоть и должны нормализовать водоснабжение, но, по сути, являются лишь временным решением глобальной проблемы, которая неизбежно встанет перед властями через некоторое время, и пока чиновникам остается лишь уповать на то, что выработавшие свой лимит трубы прослужат городу еще несколько лет.

Степан ФЕДОРОВ

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