На те же грабли. В загрязнении Страдаловки снова виновата Олимпийская деревня

Чистота реки Страдаловки на сегодняшний день остается одной из главных экологических проблем Боровского района. В этом году был сделан первый шаг к нормализации ситуации благодаря переключению стоков Олимпийской деревни, до этого свободно бежавших прямо в водоем, на очистные сооружения города Обнинска.

Однако не прошло и полугода, как жители заметили новый сброс в том же самом месте, где проблема, казалось бы, была решена навсегда.

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА

Запуск новой КНС в Олимпийской деревне в этом году стал настоящим праздником для всех боровчан. На торжественном мероприятии присутствовали первые лица района, представители наукограда, «Калугаоблводоканала» и даже министр природных ресурсов региона Варвара АНТОХИНА.

Повод действительно значимый, ведь начатый еще зимой 2018-го года проект по переключению стоков, загрязнявших Страдаловку, на мощные обнинские очистные сооружения наконец-то был доведен до конца. Для Боровского района, испытывающего серьезные проблемы с экологией, это стало настоящим достижением и первым шагом к очищению русла многострадальной реки.

С наибольшим воодушевлением к новости о пуске очистных отнеслись в Балабанове, ведь для местных жителей чистота реки имеет первоочередное значение.

Поэтому ничего удивительного в том, что именно горожане первыми забили тревогу, когда вновь столкнулись с проблемой, которую четыре месяца назад, казалось бы, удалось решить окончательно.

В том, что причиной произошедшего снова стал сброс стоков из Олимпийской деревни, убедились по затянувшей воду характерной пленке, от которой исходит соответствующий запах. В этот же день были опубликованы сообщения об обнаружении подозрительного ручейка, бегущего от микрорайона в сторону реки.

До боли знакомая ситуация вызвала у людей справедливое возмущение, ведь пуск новой КНС считался чуть ли не панацеей от всех экологических бед на этом участке реки.

В балабановской администрации на поступившие сообщения отреагировали очень быстро: составили заявку в службу по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека для забора воды на анализы, после которых должна быть создана специальная комиссия по решению данного вопроса.

НЕНАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Впрочем, пока специалисты будут проводить анализы и ломать голову над случившемся, может пройти немало времени, а разобраться в ситуации нужно было как можно быстрее. И в этом на помощь жителям пришел созданный в районе Экологический комитет, возглавляемый Владимиром ЦВЕТКОВЫМ.

- В понедельник выезжали на место и прошли по ручейку до самой КНС, расположенной на улице Харламова. Источником загрязнения стала именно она, о чем немедленно сообщили «Калугаоблводоканалу», чтобы те приняли меры. Сами стоки имели достаточно сильный фекальный запах, и, судя по пленке и небольшой белой пене, в них могут содержаться остатки веществ, входящих в состав моющих средств и других похожих продуктов, - отметил Владимир Алексеевич.

После получения сигнала специалисты водоканала осмотрели объект и установили, что причиной утечки стал небольшой сбой, в результате которого под давлением выбило заглушку. Поломку быстро устранили.

Негодование жителей вокруг этой ситуации вполне объяснимо. Но, учитывая внимание, прикованное к состоянию Страдаловки, можно не сомневаться в том, что в администрации продолжат держать эту ситуацию на контроле и специалистам водоканала придется повысить надежность заглушки, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

Степан ФЕДОРОВ

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