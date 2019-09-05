Хотели как лучше... Балабановцы устали ждать новый стадион

Строительство нового стадиона в Балабанове запомнится не только как важный шаг по созданию в городе необходимой спортивной инфраструктуры, но и как повод для большого количества слухов и пересудов в интернете.

За время пока ведется работа, горожане успели выдвинуть множество теорий на счет того, из-за чего переносятся конечные сроки сдачи объекта. Недавно недовольство жителей стало поводом для обсуждения на уровне района, где попросили представителя городской администрации дать четкие разъяснения, чтобы не будоражить народную фантазию.

«ПУСТЫЕ» ТОРГИ

Недовольство жителей затянувшимся ремонтом стадиона вполне объяснимо. Для балабановцев это единственный в городе открытый объект для занятия спортом, который всегда был востребован у населения. К тому же помимо спортсменов и любителей активного отдыха сюда приходили и рядовые горожане, чтобы просто погулять и подышать свежим воздухом.

Проблемы с обновлением сооружения у администрации начались еще на этапе торгов, когда с первого раза подрядчика для объекта найти так и не удалось. Из-за ошибок с документами второй круг также прошел неудачно, и только с третьей попытки для задумки удалось подобрать подходящего исполнителя.

Таким образом, работа началась только в сентябре прошлого года, и само собой до окончания строительного сезона воплотить все задуманное в жизнь не получилось.

Основные работы вроде укладки естественного покрытия на футбольное поле решили отложить до весны и горожане уже начали готовиться к тому, чтобы опробовать обновленный стадион, но за зиму проект претерпел серьезные изменения.

Из-за непрактичности газона, не позволявшего проводить тренировки в межсезонье и зимний период, было решено отказаться от него в пользу более практичного и износостойкого искусственного покрытия. К тому же в отличие от живой травы за ним гораздо легче ухаживать и не нужно переживать, что особо лютые морозы превратят поле в обычный пустырь.

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Это разумное и взвешенное решение чиновников и вызвало бурю негодований среди жителей города. Местную администрацию тут же обвинили во всех грехах, среди которых умышленное затягивание строительства и неспособность справиться со столь дорогостоящим объектом. После проведенных встреч и бесед недовольство постепенно начало сходить на нет, но периодически находятся «горячие головы», желающие выйти на стадион уже сейчас или хотя бы получить информацию о ходе работ и примерные сроки их окончания. Для таких радеющих за родное поселение балабановцев районные власти попросили заместителя главы администрации города по хозяйственной части Михаила ИВАНОВА обрисовать текущую ситуацию.

- Мы не скрываем то, что работы по ремонту несколько затянулись в связи перепроектирования покрытия. Сейчас у нас размещена закупка на сайт и уже 10-го сентября состоится аукцион. Всего работ осталось порядка 20%, поэтому в этом году мы все доделаем, при этом не пожертвовав качеством, - отметил Михаил Александрович.

В ответ на это глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ подчеркнул, что балабановским коллегам следовало бы сделать упор на уже завершенные работы, чтобы горожане видели, что процесс не стоит на месте.

Так строители уже закончили работу по обустройству беговых дорожек, уложили все покрытие помимо футбольного поля и даже закончили строительство сложной системы дренажа, которой раньше на стадионе вообще не было.

В завершение обсуждения Николай Александрович предложил активным горожанам принять личное участие в контроле работ, а также не обрушивать на местную администрацию шквал критики за внесение изменения в проект, ведь таким образом они стараются сделать новый стадион доступным для жителей круглый год.

Степан ФЕДОРОВ

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