Полезный уик-энд. Боровчане смогут бесплатно посетить два фестиваля

Сентябрь в этом году выдался для региона очень насыщенным различными культурными событиями. Так, в период с 19-го по 22-е сентября в парке-музее «Этномир» пройдет сразу два фестиваля, посвященных сельскому хозяйству и самому потребляемому продукту на планете - хлебу.

На четыре дня в Боровский район съедутся специалисты со всего света, а посмотреть на их мастерство боровчане смогут совершенно бесплатно.

УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Международный форум «Хлеб, - ты мир» соберет в «Этномире» более полутора тысяч профессионалов своего дела и просто любителей мучных изделий из более чем шестидесяти стран Европы, Америки, Азии и Африки.

В течение четырех дней гостей будут удивлять различными мастер-классами, основанными на традиционных и современных техниках выпекания хлеба и кондитерского искусства, интересными конкурсами и выставками. Также для всех посетителей будут работать агропромышленная ярмарка и тематические выставки народных промыслов.

Профессионалам, работающим в сфере хлебопроизводства и сельского хозяйства, данное мероприятие будет особенно интересно. Это уникальная возможность обменяться опытом с коллегами со всего света. К тому же помимо бизнесменов и специалистов в своей области обсудить положение дел в отрасли за «круглым столом» соберутся представители государственных структур, науки и сферы общественного питания.

Также именно здесь в этом году пройдет заседание Конгресса Международного Союза пекарей и кондитеров (UIBC), объединяющего около 40 национальных федераций пекарей, и Открытый Кубок России по хлебопечению.

Помимо этого мероприятие можно рассматривать как отличную возможность для выпускников профильных вузов не только поднять свое мастерство, но и найти интересную и высокооплачиваемую работу.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Параллельно с форумом «Хлеб, - ты мир» на территории парка будет проходить ежегодная агропромышленная ярмарка «Калужская осень-2019». Эта площадка давно стала доброй традицией, на которой лучшие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона не только выставляют свою самую популярную продукцию, но и удивляют гостей новинками, которые только должны поступить в продажу.

Кроме различных вкусностей на мероприятие приезжают производители различного оборудования, демонстрируя новинки, существенно облегчающие работу предприятий пищевой отрасли. А одной из самых любимых у гостей секций остается уголок с различными украшениями для своего участка, а также товары для занятия туризмом и активного отдыха.

В этом году, чтобы соответствовать международному уровню, организаторы придумали совершенно новую интересную программу. Тем более что соответствующее распоряжение дал сам губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ.

- Наша «Калужская осень» должна стать самой интересной на всей площадке, министерство сельского хозяйства и агентство развития бизнеса, обратите на это, пожалуйста, внимание. Это должно быть ярко, красочно и содержательно, - подчеркнул Анатолий Дмитриевич.

БЕСПЛАТНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

При этом стать частью этого большого и яркого события все желающие могут совершенно бесплатно. Для этого необходимо лишь пройти по ссылке: https://ethnomir.ru/_hleb-ty-mir и заполнить специальную форму, после чего на ваш электронный адрес пришлют билеты, по которым на выставку может пройти один взрослый и два ребенка.

Проведение сразу двух фестивалей в одном месте можно смело назвать самым ярким событием этой осени. Даже если вы не имеете никакого отношения к пищевой промышленности и сельскому хозяйству, не упустите возможность стать частью международного события и заодно вкусно перекусить выпечкой от самых искусных поваров со всех концов света.

Степан ФЕДОРОВ

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