Серьезный подход. Новая управляющая компания в Русиново приятно удивила жильцов

Так сложилось, что в сегменте управления жилыми домами новые игроки появляются нечасто. Чтобы зайти на рынок, компаниям нужно предложить жителям что-то кардинально новое, как это случилось с УК «В одном дворе», с 1-го сентября взявшей под свое крыло дом № 139 в Русиново и сразу же удивившей боровчан активностью и открытостью для диалога.

СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ

Жители анклавов, вроде улицы Русиново в Ермолине, часто сталкиваются с проблемой отсутствия выбора. На эти территории редко заходят крупные компании, заинтересованные работать с центральной частью города, и сектор ЖКХ зачастую не является исключением из этого правила.

Само собой, отсутствие полноценной конкуренции не лучшим образом сказывается на качестве оказываемых услуг. Устав от безразличия своей УК, жители дома № 139 решили в корне поменять ситуацию и перейти «под крыло» совершенно новой для Боровского района управляющей компании «В одном дворе», входящей в состав группы компаний «Чип».

За две недели до принятия официальных полномочий управления домом сотрудники УК, чтобы не терять время на пустую болтовню, провели встречи с жителями дома и записали все озвученные проблемы.

Поэтому 1 сентября работа на доме шла полным ходом, уже сейчас жители говорят о том, что такого внимания к их проблемам раньше не было и в помине.

- Честно, даже не верится, что можно так работать. У нас у подъездов свет не горел годами, но стоило нам об этом сказать, и уже на следующий день все было исправлено. На собраниях просят, чтобы люди рассказали обо всех имеющихся недочетах, все записывают, и сейчас у нас прошли совместные осмотры всего дома, составлены примерные планы по работам - мы просто в восторге, - рассказывает местная активистка Ольга КАУРКИНА.

Представители УК « В одном дворе» действительно решили не откладывать дела в долгий ящик и уже успели провести несколько встреч с собственниками и организовали специальный обход с участием представителей Совета дома, в ходе которого составили примерную смету и список задач, над которым необходимо будет поработать в самое ближайшее время.

Подобная практика тесного сотрудничества с жителями является обычной для компаний группы «Чип», к которой относится и УК «В одном дворе». Однако не привыкших к такому взаимодействию боровчан очень впечатлило, что их не просто выслушивают, а еще и привлекают к принятию решений касательно судьбы дома.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Учитывая, что за окном уже сентябрь, главное внимание сейчас уделяется подготовке дома к началу зимнего периода, а потому основной упор будет сделан на систему отопления. Все аварийные работы проведут в ближайшее время.

Также специалисты компании прошлись по квартирам жителей, собрали жалобы касательно работы системы вентиляции и осмотрели швы на наличие щелей, сквозь которые будет идти теплопотеря.

Минувшая неделя для новой управляющей компании стала своеобразным подготовительным этапом, в ходе которого сотрудники постарались собрать как можно больше информации о состоянии дома и пожеланий собственников.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что и жители, и сотрудники УК довольны тем, как началось их сотрудничество. А более существенные выводы можно будет сделать, заглянув сюда хотя бы через месяц, чтобы посмотреть, как новые домоправители держат свои обещания.

Семен ФРОЛОВ

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