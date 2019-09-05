Светлана Зацаринная: Депутат должен «тащить одеяло» на свой округ!

Пять лет назад редактор газеты «Неделя Боровского района» Светлана ЗАЦАРИННАЯ стала депутатом балабановской Городской Думы. Победа на выборах, с отрывом в сотню голосов избирателей от ближайшего соперника стала итогом многолетней работы команды независимого СМИ.

В преддверии выборов 8 сентября, на которых Светлана Зацаринная вновь надеется получить поддержку балабановцев, она рассказывает: возможно ли оставаться при своем мнении, работая в депутатском корпусе, что удалось сделать и какие главные задачи она ставит перед собой, если горожане вновь окажут ей доверие.

- Светлана Николаевна, в 2014 году поддержка избирателями в немалой степени была обоснована вашей профессиональной деятельностью. Журналисту, который много лет открыто освещал события в районе и городе, поверили, понадеявшись, что ваше умение отстаивать интересы граждан на страницах «Недели» найдет отражение и в депутатской деятельности. Вам удалось оправдать эти надежды?

- Ответ на этот вопрос могут дать только люди, избравшие меня своим представителем в Гордуме. Я не склонна вешать себе «ордена» на грудь, потому что шла в представительный орган нашего муниципалитета исключительно с желанием работать ради его развития и благополучия жителей - всех нас. Для этого необходим конструктив со всем депкорпусом и администрацией. К сожалению, с первых дней этого не случилось.

Наши жители, вероятно, тоже помнят непростую ситуацию в отношениях с первым сити-менеджером и его командой москвичей, после которых нам пришлось долго и кропотливо разбираться в документах муниципальных предприятий и взаимоотношениях их сотрудников. Но даже такой опыт несет свою пользу, дает уроки жизни. Пожалуй, эти трудности и стали поводом для сплочения всего депутатского корпуса в отстаивании интересов нашего города.

Внутри Думы я вошла в две комиссии - по социальным вопросам и городскому хозяйству. Если честно, мне повезло, поскольку работать довелось с людьми, которые тоже были нацелены на результат. Но любая работа в коллективе, тем более при решении жизненно важных вопросов, невозможна без споров, а потому, конечно, не раз случались ситуации, когда приходилось идти против мнения большинства. Однако свою позицию я всегда обосновывала открыто, чтобы мои коллеги понимали мотивацию моих «за» или «против». Что до варианта «воздержался», то считаю это отсутствием какой-либо позиции, и он возможен только тогда, когда тема обсуждения недостаточно проработана.

- За минувшие пять лет что удалось сделать на вашем «втором» избирательном округе и трудно ли отстаивать его интересы?

- Трудность заключается в том, что коллеги из других округов тоже хотят перемен на своих территориях. Но, идя на выборы, я не скрывала, что буду откровенно лоббировать интересы «своих» жителей. Есть вопросы общегородского масштаба, и тут требуется командный подход. Но когда идет распределение бюджета «по адресам», депутаты просто обязаны «тащить одеяло» на свои округа.

Важным итогом своей работы считаю включение наибольшего числа многоквартирных домов «второго» округа в программу «Комфортная среда». Когда она начала работать, я была избрана коллегами председателем комиссии по городскому хозяйству, поэтому тонкости федеральной программы изучила хорошо. Это позволило убедить жителей домов стать «пионерами» в благоустройстве, о котором сейчас мечтают и по другим адресам.

Моим детищем стал проект создания семейного сквера на пустыре ул. Лесной. Территорию для него пять лет назад пришлось отстаивать радикальными мерами - акцией по сбору подписей горожан. Я искренне благодарна им за поддержку, поскольку после смены руководства администрации идея начала реализовываться. Сейчас у нас на руках проект планировки с рабочим названием «Лесогорье», в разработке которого я принимала непосредственное участие. Надеюсь, итог грядущих выборов позволит мне довести начатое до воплощения.

Большая работа проделана по ремонту тротуаров на улицах Боровской, Коммунальной, 50 лет Октября, Лесной, Энергетиков, освещению этих территорий. Конечно, еще есть незакрытые вопросы, но не заметить уже явившие себя перемены невозможно.

- Какие главные задачи вы ставите перед собой в случае повторного избрания вас депутатом?

- В Балабанове есть две очень большие проблемы. Одна из них - общегородская: присутствие в черте муниципалитета мусоросортирующего предприятия на ул. Лермонтова. Борьбу по прекращению этой деятельности я веду с того момента, как о нем стало известно. Эту позицию поддерживают и надзорные органы, а потому искренне верю, что мы сможем остановить поток машин с мусором всего района в наш город и превращение его в помойку. Вторая - отсутствие безопасного и доступного всем категориям граждан железнодорожного перехода. Добиться, чтобы намеченный проект был реализован, - моя задача как окружного депутата. Еще из глобального назову реконструкцию площадок ТБО, над чем комиссия по горхозу начала работать еще в прошлом году. А также строительство крупных детских площадок в каждом микрорайоне Балабанова, с сохранением ответственности за них муниципалитета.

- А что бы вы сейчас хотели сказать своим избирателям?

- В первую очередь, чтобы они пришли на избирательные участки. Поскольку, если люди неравнодушны к Балабанову, они не должны занимать позицию «воздержался». Каждый голос определяет, кто и как будет предстоящие пять лет менять наш родной город. Во-вторую - попрошу их быть мудрыми и честными перед собой: голосовать не по принципу знакомства, а исходя из планов и возможностей конкретных кандидатов. Надо осознать, что «галочка» в бюллетене - это персональная роспись каждого за наше общее будущее.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Зацаринной С.Н.

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