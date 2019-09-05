Дмитрий Гуськов: Строить будущее мы начинаем сегодня

Буквально через пару дней в Балабанове пройдут выборы депутатов в Городскую Думу, и это лучшее время для того, чтобы подвести итоги проделанной работы и поставить задачи на будущее. В случае с Дмитрием ГУСЬКОВЫМ речь пойдет о таких важных сферах жизни города, как благоустройство и экология. Дмитрий Витальевич приложил много сил для решения существующих в них проблем, и если горожане окажут ему поддержку, то в будущем намерен добиваться еще большего преображения родного города.

ДЛЯ ГОРОДА И ЛЮДЕЙ

Большинство балабановцев согласится, что за последние пять лет в городе произошли большие перемены. В первую очередь это касается благоустройства и уровня комфорта в повседневной жизни. Во многом это заслуга слаженной работы администрации и Городской Думы.

О том, как должен выглядеть современный город и каких усилий стоит поддерживать его в чистоте, Дмитрий Гуськов знает не понаслышке. Возглавляемая им организация не только следит за тем, чтобы улицы Балабаново радовали глаз горожан отсутствием мусора и грязи, но и оказывает большую помощь в благоустройстве.

Стараниями Дмитрия Витальевича дети, живущие в домах № 8, 18, 21 по улице Гагарина и № 14 по улице Лермонтова, получили возможность играть на современных детских площадках, не уходя в соседний двор, а прямо под окнами своих квартир.

- Я думаю, это очень важная задача, которую мы должны решать все вместе. Говоря о будущем, мы должны думать в первую очередь о наших детях, и выражать эту заботу нужно не только в глобальных проектах, но и в таких повседневных вещах, как безопасная и современная игровая зона рядом с домом, - отметил Дмитрий Витальевич.

Именно такие простые и вместе с тем близкие каждому жителю вопросы и являются одними из самых приоритетных в работе Гуськова. Говоря о подрастающем поколении, можно вспомнить помощь школе № 4 в разборке представляющего опасность для детей старого здания, стоящего рядом с образовательным учреждением. И, конечно же, укладку нового асфальта возле детского сада «Ладушки». Много внимания было уделено и состоянию зеленых насаждений. Например, была проведена опиловка аварийных деревьев рядом с детским садом № 14 и «Белорусским кварталом», о чем не раз просили местные жители.

Впрочем, Дмитрий Витальевич всегда готов прийти на помощь в важных для всех балабановцев вопросах. В этом году, например, одной из самых сложных задач стал запуск фонтана в Сквере Победы. Отвечавшая ранее за его эксплуатацию организация оставила объект в настолько ужасном состоянии, что после первого осмотра всего оборудования у специалистов появились подозрения в умышленном вредительстве.

Приведение сооружения в норму Гуськов взял на контроль лично, и в кратчайшие сроки фонтан был запущен, чтобы радовать жителей во время майских праздников. При этом, не в пример прошлому году, аппаратура работала в течение всего лета, и уже сейчас есть серьезные планы касательно ее дальнейшей модификации.

- Есть задумки касательно электрики и улучшения стабильности всей системы, но это все технические нюансы. Главной нашей задачей было подарить горожанам праздник и возможность в жаркий день отдохнуть у воды прямо в черте города, и, я думаю, у нас это получилось,- отмечает Гуськов.

Еще одним важным вкладом в благоустройство стала помощь в создании сквера Доблести

Он и в дальнейшем намерен действовать в такой же манере, откликаясь на просьбы о помощи и прислушиваясь к мнению жителей.

- Очень много жалоб сегодня поступает на светофор на улице Боровской, на пересечении с дорогой, ведущей в сторону совхоза Боровский и Кабицыно. Это регулярные пробки, различные опасные маневры, которые совершают не желающие ждать водители. Убрать его не в наших силах, но схема дорожного движения будет пересмотрена таким образом, чтобы этот участок разгрузить. Часть автомобилей уйдет на «объездную» дорогу, а возле храма появится пешеходный переход, чтобы люди могли безопасно перейти проезжую часть. Работы предстоит много, но я считаю это очень важным вопросом, который необходимо как следует проработать, - рассуждает Гуськов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Однако, существующие на сегодняшний день проблемы в дорожном хозяйстве или благоустройстве меркнут на фоне экологической ситуации. Эта сфера сама по себе является довольно проблемной для всего Боровского района, и лишь немногие готовы взяться за наведение в ней порядка. Балабаново в этом плане тоже не является исключением, но благодаря активности парламентариев есть надежда, что дело сдвинется с мертвой точки.

Например, в прошлом году была решена многолетняя проблема со сбросом нечистот из Олимпийской деревни в воды Страдаловки. Во многом переключение местных очистных на Обнинск стало возможным именно благодаря активности таких депутатов, как Дмитрий Гуськов, не дававших забыть о существующих проблемах и требующих от властей их решения. Конечно, для полного очищения реки необходимо проделать еще много работы, требуется много времени, но в этом году был сделан по-настоящему большой шаг в этом направлении.

- Экология является одной из главных составляющих комфортного существования человека. Сегодня в нашем городе базируется достаточно большое число предприятий, и необходимо решать вопросы контроля по их влиянию на окружающую среду. Для этого необходимо наладить взаимодействие между депутатами, администрацией города и контролирующими органами, а также передать часть полномочий в этой сфере от регионального центра на места, - считает Гуськов.

По словам Дмитрия Витальевича, существующая сегодня схема, когда жалобы уходят в Калугу и оттуда спустя некоторое время приезжает инспектор, сложно назвать эффективной, ведь, как правило, к прибытию «ревизора» виновники успевают или устранить утечки, или скрыться.

- Если делегировать часть полномочий, то работа выйдет на совершенно иной уровень. Человеку, живущему почти в ста километрах от нас, проблемы Балабанова незнакомы, а вот если под окнами у инспектора будут жечь мусор или сбрасывать в реку отходы, то это будет уже совершенно другая реакция и оперативность, - отметил Гуськов.

Призвать на помощь в борьбе с нарушителями экологического законодательства также можно современную технику. Например, против нелегальных свалок и кострищ, на которых утилизируют отходы, может помочь установка фотоловушек в наиболее популярных у нарушителей местах, а следить за состоянием воздуха поможет специальная сеть датчиков.

- Все это мы действительно можем организовать, это не так сложно и не так дорого, как кажется. Например, мониторинг состава воздуха в разных районах позволит нам определять, какое именно предприятие ответственно за загрязнение, идет ли запах от деревообрабатывающих производств или с мыловарни. Это даст необходимую информацию для анализа, и я считаю, подобные возможности необходимо развивать, - отмечает Дмитрий Витальевич.

Еще одним важным для развития всего города остаётся вопрос с очистными сооружениями. Сейчас городу хватает их мощности, но, учитывая темпы роста, в скором времени нужно будет задуматься об их расширении и модернизации, и Гуськов считает, что откладывать проблему в долгий ящик нельзя и первые шаги в этом направлении нужно делать сейчас.

- Я думаю, все видят, как меняется наш город. За последние годы нам многого удалось достичь, но я считаю, что мы все еще находимся в начале пути, и сейчас важно, опираясь на наши успехи, начать строить будущее, в котором мы все сможем жить в комфортном, чистом и безопасном городе. И если Вы разделяете эту точку зрения, то поддержите мою кандидатуру на этих выборах и будем добиваться этой цели вместе!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 Гуськова Д.В.

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