Развивать город, сохраняя природу!

- Городская среда требует постоянного внимания к решению острых и многочисленных проблем в сфере ЖКХ, благоустройства, образования, здравоохранения, - считает Александра ГРАНКОВА. Но в последние десятилетия человек стал забывать о самом главном, что дает нам жизнь, - природе. Многие жители города не осознают, насколько значимым богатством располагают, имея хвойный лес и реку с множеством бьющих ключей, и как бесхозно ими распоряжаются.

Александра Алексеевна убеждена, что накопленный ею опыт в сфере природоохранной деятельности, которую она активно проводит с экологическим отрядом «Бемби» более 20 лет, и Ваша поддержка позволят совместно решить основные проблемы экологии в городе и благоустроить лесопарковую зону.

- Александра Алексеевна, многие жители города Балабаново знают Вас как учителя балабановской школы № 1. Какие направления в школе вы ведете?

- Моя деятельность в школе охватывает много направлений. Я учитель истории, обществознания и основ духовно-нравственной культуры народов России. Совместно с ребятами нами был собран и систематизирован исторический материал, создан Музей боевой славы на базе школы, который стал одним из городских элементов системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Регулярно в музее проводятся экскурсии для детей из детских садов и учащихся других образовательных учреждений. С учащимися школы активно занимаемся исследовательско-краеведческой деятельностью. Регулярно ходим в походы по родному краю.

- Вы являетесь активным жителем города. Расскажите о Вашей природоохранной деятельности, которая началась по Вашей инициативе еще 24 года назад.

- Да, действительно, состояние экологии города, нашей лесопарковой зоны - ключевая тема для меня. В 1995 г. мной был организован детский экологический отряд «Бемби», за годы существования которого к природоохранной деятельности были приобщены сотни, а может быть, уже и тысячи молодых балабановцев. В основе деятельности отряда «Бемби» лежит экологическое и трудовое воспитание подрастающего поколения, забота о сохранении природы родного края.

- Что побудило Вас принять решение об участии в выборах в Городскую Думу, которые состоятся в нашем городе 8 сентября?

Данное решение было принято мной, учитывая существующие проблемы загрязнения водоемов, лесопарковой зоны, а также воздуха промышленными выбросами, состояние площадок с мусорными контейнерами в микрорайонах города. Я считаю, что охрана окружающей среды является приоритетной темой для развития нашего города, его будущего. Накопившиеся проблемы мне известны хорошо, т. к. экологический отряд «Бемби» борется с ними уже давно, но далеко не всегда удается решить поставленные задачи

- Как вы оцениваете состояние площадок ТКО в городе?

- Комментировать этот вопрос совсем не хочется, отмечу лишь, что в рамках своей программы готова вплотную заняться вопросом благоустройства контейнерных площадок. За последние годы облик города существенно изменился, будем благоустраивать и площадки для мусорных контейнеров. В первую очередь это площадки на ул. 50 лет Октября, 1 Мая (в районе домов 4 и 9), Коммунальная, Лесная.

- Какой проект Вам бы хотелось реализовать в рамках развития городской среды?

- Я считаю, что важнейшим делом для нового состава Городской Думы должно стать благоустройство лесопарковой территории и зоны отдыха р. Страдаловка. Поднятые на Общественном Совете проблемы состояния дороги и отсутствия пешеходного тротуара на ул. Речная уже активно решаются. Не менее важным решением является установка ламп уличного освещения на Страдаловке, которая уже проведена. Перспективным проектом я считаю создание велосипедных дорожек и пешеходных тротуаров в лесопарковой зоне, что сделает существующий лесной массив современным городским парком. И, может быть, тогда жители города осознают всю важность сохранения родной природы!

- Вы встречаетесь со многими жителями города, какие вопросы являются наиболее острыми?

- В первую очередь это нехватка современных детских игровых и спортивных площадок. В частности, жители домов №№ 18 и 20 на ул. 50 лет Октября просят о замене всех малых форм, установленных более 20 лет назад, и создании современного комфортного пространства для детей. А жители домов №№ 13, 15, 17, 19 на улице Лесная высказали пожелание о необходимости организации освещения на детской площадке во дворе. Очень важным и многолетним остается вопрос капитального ремонта и оснащения новым оборудованием городской бани, которая за годы своего существования стала для многих жителей города и гостей любимым объектом для посещения.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Гранковой А.А.

Другие статьи из рубрики «Выборы»