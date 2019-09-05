05.09.2019

Светлана Хохлова: Балабаново должен стать комфортным городом!



Улучшение условий проживания, повышение уровня жизни  всех жителей - вот к чему, по мнению Светланы Хохловой, должен стремиться человек, решивший выдвинуть свою кандидатуру в депутаты. Народ­ные избранники обязаны защищать права граждан и отстаивать их интересы.

-  По вашему мнению, каковы главные особенности в работе депутата местного самоуправления?

- Это высокая степень ответственности перед людьми, которые за нас голосовали. Победа на выборах означает, что люди мне доверяют, и я дол­жна оправдать их доверие. Здесь невозможно обещать и не сделать. Результаты твоей ра­боты должны быть измеримы и конкретны. Считаю, что первоочередная задача каждого городского депутата - не только выполнять ранее заявленную предвыборную программу, но и своей работой всячески способствовать развитию города.

Кроме того, совмещение основной работы и депутатских обязанностей требует много сил, энергии и здоровья. Подготовка к заседанию, проведение приема с избирателями и решение их проблем - это кропотливая работа.

За время Вашего депутатства многое удалось сделать для города?

- Если считать итогом сделанного средства, выделенные на новые масштабные проекты в сфере строительства дорог, содержа­ния коммунальной сферы, развития учреждений социальной сферы, - то не так много, как хотелось бы. И причина тому - ограниченность бюджета. Приходится по десятому разу взвешивать, как максимально эффективно  распределить доходы бюджета. И в этом отношении  депутатами проделана большая работа.

Конечно, у людей больше частных, бытовых вопросов. Но их становится все легче решать, нет сегодня неразрешимых проблем, и часто эти вопросы касаются повышенного внимания к деталям: оказание помощи в сборе документов, сопровождение, грамотная консультация. Большое количество обращений идет по линии благоустройства, а именно: ремонта дорог, установки детских и спортивных площадок. Они удовлетворяются в первую очередь.  Программа по обустройству придомовых территорий работает  уже не один год. Помню, когда мы только начинали, люди не верили, что все это можно сделать в своем дворе, и поэтому инициатива жителей была не на высоком уровне. Когда в результате реализации программы появились удачные примеры, то появились интерес и активность. Стали ставить детские и спортивные площадки, кронировать деревья, асфальтировать территорию двора, ставить скамейки и урны. Сегодня получаем большое количество обращений по линии благоустройства, и даже существует очередь из жителей, которые хотели изменить что-то в своем дворе.

- В этом деле людям важно чувствовать, что их слышат и поддерживают. И тут работа депутата особо важна.

- Меня особо заботит состояние благоустройства территорий, удобство проживания на них. У города не должно быть окраин! Иными словами, жители пригородной зоны должны иметь такие же дороги, освещение, детские площадки, транспортное обслуживание, доступность культурных и спортивных объектов, как и остальное городское население. Пока это, к сожалению, не так. И я хочу сделать все, чтобы эта ситуация изменилась.

Работа депутата не сводится к решению проблем в границах только своего округа. Есть и общегородские вопросы, причем масса острых, беспокоящих все население. Мне известны основные проблемы, которые волнуют людей. В первую очередь это, конечно,  асфальтирование тротуаров и дорог, уличное освещение, а также горячее водоснабжение и качество воды. Много вопросов в сфере здравоохранения, спорта, в том числе детского и семейного. Естественно, на все сразу у города денег нет, но если действовать планомерно и грамотно, у нас не останется необлагороженных пустырей и дворов, наш город станет привлекательным и комфортным.

Очень хочется, чтобы Балабаново  стал комфортным городом с  населением, которое своим трудом, в том числе на промышленных предприятиях, в бизнесе, в медицине, в различных сферах жизнедеятельности, делало так, чтобы социально-экономическое развитие города стало примером для других территорий.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу 4 Хохловой С.Н.

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