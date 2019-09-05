Сергей Свириденко: Реальные дела вместо громких слов

В наше время найти людей с активной жизненной позицией очень непросто, а тех, кто вместо пустых рассуждений предпочитает просто решать накопившиеся проблемы, и вовсе можно пересчитать по пальцам.

К их числу относится Сергей СВИРИДЕНКО, приложивший множество усилий для того, чтобы сделать жизнь живущих рядом с ним людей ярче и комфортнее. Сергею Васильевичу хорошо известны сегодняшние проблемы города, и для того, чтобы решать их, он принял решение баллотироваться в Городскую Думу от Округа № 1, поскольку уверен, что сегодня Балабаново особенно нуждается в тех, кто предпочитает реальные поступки громким словам.

Первый избирательный округ очень непростой, в состав его входят улицы: Московская, Заречная, Зеленая, Алеши Новоселова, Шоссейная, Южная, Мичурина, Победы, Пионерская, дома № 20, 22 и 23 на ул. 50 лет Октября, микрорайон «Восточный», ДРП, а также СНТ «Калинка», «Полянка», «Рябинка», «Строитель» и «Ягодка».

Эти территории отдалены друг от друга, и потому нужно быть уверенным в том, что человек, который будет представлять интересы жителей, сможет позаботиться о проблемах сразу нескольких частей города. Сергей Васильевич уверен, что это дело ему по плечу, и не просто так.

Он не понаслышке знает о главных болевых точках отдаленных от центра территорий и по мере сил помогает их решать.

Задачу депутата Свириденко видит, прежде всего, в создании комфортных условий для жизни каждого горожанина, а потому его программа в первую очередь сосредоточена на не раз озвученных жителями проблемах, которым, необходимо заняться в ближайшее время.

Среди них - установка шумозащитных экранов по улице Московской вдоль трассы М-3, поскольку местные жители сегодня просто не имеют возможности нормально высыпаться.

- Дома здесь стоят близко к дороге, а я думаю, каждый может себе представить, что такое жить, когда под боком оживленная трасса, по которой и ночью проходит немаленький автомобильный поток, - отмечает Сергей Васильевич.

Также начатое в этом году благоустройство микрорайона должно быть не просто продолжено, а выведено на новый, еще более масштабный уровень. Необходимо создать современную зону для отдыха и активного досуга в районе водонапорной башни и построить там стадион, для того чтобы молодежь могла заниматься спортом.

-У подрастающего поколения всегда должны быть варианты при выборе досуга. В нашем микрорайоне их сегодня не так уж и много, а потому нужно создать необходимые условия для саморазвития и здорового образа жизни, - считает Свириденко.

Еще одним важным пунктом его программы является решение проблемы с железнодорожным тоннелем и его полноценное благоустройство, поскольку въезд в город должен выглядеть презентабельно, а не ассоциироваться с постоянными пробками и нервной дорогой.

- Нельзя забывать и о развитии общественного транспорта. Для жителей анклавов и отдаленных микрорайонов он имеет крайне важное значение, а потому я планирую улучшить транспортное обслуживание на участках, где накопилось большинство жалоб, таких как улицы Заречная и Зеленая, а также ДРП, - подчеркивает Сергей Васильевич.

Добиваться воплощения этих планов в жизнь Свириденко намерен не только отстаивая интересы жителей в Городской Думе, но и личным участием, как он делал это в течение многих лет.

- Я считаю, что к любому делу нужно подходить основательно и доводить его до конца, а за данные обещания обязательно держать ответ. Нужны реальные дела, а не просто громкие заявления, и я искренне надеюсь, что жители поддержат мою позицию и вместе мы сможем преобразить все районы нашего города в лучшую сторону, - отметил Свириденко.

Сергей Васильевич отличается высоким чувством ответственности и умением держать свое слово. К тому же он совершенно открыт для избирателей и всегда с удовольствием общается с горожанами и интересуется их мнением относительно дальнейшего развития своих микрорайонов.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 Свириденко С.В.

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