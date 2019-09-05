Руслан Жадьков: Когда мы вместе - мы сила!

В предстоящее воскресенье в нашей стране единый день голосования. В Балабанове мы будем выбирать депутатов Городской Думы. В городке избирательные участки расположены в клубе «Ракетчик» и школе № 2. В избирательном бюллетене можно поставить «галочку» в поддержку не более трех кандидатов.

Среди нынешних кандидатов - директор управляющей компании «РЭУ-1» Руслан Жадьков. Ему 39 лет, воспитывает трех дочерей, одна из которых в этом году впервые пошла в первый класс.

В городке Руслан Викторович Жадьков работает 12 лет. До директорского кресла он работал сантехником, отделочником, был мастером. Знает досконально весь жилфонд, всю коммуналку - трубы, подвалы, дороги, котельную... Решение предложить свою кандидатуру в депутаты Городской Думы возникло не на пустом месте - в городке есть проблемы, решение которых возможно уже на общегородском уровне. А самое главное - предложение идти в депутаты Руслану Викторовичу поступило весной от жителей нашего городка во время рейтингового голосования по программе «Комфортная городская среда». Тогда администрация города предложила жителям на выбор два проекта - благоустройство лесопарковой зоны за домами №№ 91-84, с демонтажем забора, и обустройство пешеходной дорожки от Балабаново до городка. Большинством голосов жители городка выбрали второй вариант, который предусматривает благоустройство и обустройство велодорожки.

Вот тогда жители обратились к Руслану Жадькову с просьбой взять на контроль эти два проекта. На сегодня известно, что второй вариант вошел в программу реализации на 2020 год, а вот над вторым стоит подумать.

В воскресенье выборы. Надеемся, что жители городка не проигнорируют это важное мероприятие. Пора отбросить скепсис по поводу того, что «за нас уже все решили»... Местные выборы - это реальный шанс повлиять на изменение социальной и экономической политики внутри своего микрорайона, на территории своего города. Конечно, проще возмущаться жизнью, политикой, писать комментарии в соцсетях и при этом ничего не делать... А можно взять на себя ответственность даже в таком деле, как выборы! Выбрать кандидата, проголосовать за него, таким образом поддержать предлагаемую им программу. При этом в течение всего депутатского срока «грузить» его местными проблемами, интересоваться предвыборными обещаниями.

- В городке нас знают почти все, - рассказывает об управляющей компании Руслан Жадьков. - Наш офис открыт постоянно, телефон почти не замолкает, у нас есть группы в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», только до «Инстаграма» не добрались, честно, не до гламура! ЖКХ, коммунальная сфера - может, и звучит все это, да и выглядит не совсем ярко, но зато без всего этого невозможно представить нашу жизнь. Свет, тепло, газ, дороги, дома, улицы - это все составляющие нашего быта, звенья одной цепи. Не будет чего-то одного из этого списка, точно будет менее комфортно.

Я имею достаточные компетенции для решения коммунальных вопросов города и «городка».

Мы обслуживаем весь жилфонд микрорайона. Если сравнивать, в каком состоянии мы приняли дома двенадцать лет назад, то это, как принято говорить, небо и земля. Мы смогли отремонтировать все кровли, обновить отмостки, утепляем фасады домов. Ведется активная работа по замене инженерных коммуникаций - канализация, холодное и горячее водоснабжение, электрические сети. В наших подъездах чисто и светло, установлены пластиковые окна, у подъездов скамейки... Я уверен, что мой опыт вполне может быть использован в депутатской комиссии по коммунальным вопросам. Если побывать на наших отчетных собраниях, то в последние годы жители больше говорят не о проблемах своих домов, а о вопросах всего микрорайона. Водоснабжение, водоотведение, ремонт канализационных колодцев и КНС - это системные проблемы, от решения которых зависит и наша работа, а в итоге качество обслуживания населения всего городка.

Сейчас совместно с городской администрацией мы проводим активную работу по привлечению в наш микрорайон федеральных средств по программе «Комфортная городская среда». Участие в ней позволяет существенно благоустроить внутридворовую территорию. В городке таким образом приведены в порядок дворы домов №№ 87 и 89. До 2020 года в «Комфортной среде...» должны принять участие дома №№ 77, 97 и 98.

Жители городка часто обращаются ко мне по всем коммунальным вопросам, у многих есть номер моего телефона. Но в последнее время появились, как я их называю, общие вопросы-обращения. Многие просят вернуть маршрут до городка, а я считаю, что маршрут должен быть расширен, необходим заезд в поликлинику.

На этой неделе в городке появилась еще одна проблема - работа почты. Нельзя допустить, чтобы наши жители оказались без почтового обслуживания. Надеюсь, что в этом году у нас откроют и кассу для приема платежей за тепло.

К счастью, у нас хорошая поддержка со стороны активных жителей микрорайона, председателей советов многоквартирных домов. Казалось бы, все свои задачи мы выполняем. Но все больше на практике приходится убеждаться в том, что есть вопросы, решение которых выходит за рамки только нашей работы, только нашего городка. Надеюсь на активность молодежи. Приходите на выборы, вместе мы сила!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Жадькова Р.В.

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