05.09.2019

Прием прокурора



11 сентября начальник Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Калужской области Виталий МАЙОРОВ проведет личный прием граждан в здании прокуратуры Боровского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13). Попасть на прием можно по предварительной записи, которая ведется по телефону: 8 (48438) 4-40-04.

Во время приема гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также по возможности заблаговременно  письменно изложить суть своего вопроса с приложением обжалуемых решений органов и должностных лиц.

Прием будет проходить в порядке очередности.


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