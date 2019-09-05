Прием прокурора

11 сентября начальник Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Калужской области Виталий МАЙОРОВ проведет личный прием граждан в здании прокуратуры Боровского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13). Попасть на прием можно по предварительной записи, которая ведется по телефону: 8 (48438) 4-40-04.

Во время приема гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также по возможности заблаговременно письменно изложить суть своего вопроса с приложением обжалуемых решений органов и должностных лиц.

Прием будет проходить в порядке очередности.

Другие статьи из рубрики «Официально»