Ставки сделаны. Балабановцы наполовину обновили Городскую Думу

8 сентября жители Балабанова сделали свой выбор на последующие пять лет. Путем тайного голосования они собрали новый представительный орган четвертого созыва из шестнадцати депутатов, которым уже на следующей неделе предстоит явиться на свое первое рабочее совещание.

ЧЕТВЕРТЬ ЯВКИ

Явка избирателей на минувших выборах оказалась невысокой. Лишь немногим больше четверти горожан - 26,72% (4828 человек), обладающих правом голоса, пожелали воспользоваться своим правом и не остались безучастны к будущему родного города.

В социальных сетях пользователи нелестно «прошлись» по активности жителей, однако у главы администрации Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА иной взгляд на данную тему.

- Каждый житель Балабанова имел возможность проголосовать и те, кто имел желание - сделали свой выбор. Насколько бы странным это не показалась, но и общероссийская и мировая практика показывает, что низкая явка свидетельствует об отсутствии глобальных нерешенных проблем. Жители видят, что город развивается и благоустраивается, есть планы развития на долгосрочную перспективу. Именно этим, на мой взгляд, обусловлено доверие к действующей власти, отсутствие желания изменить ее «революционным путем». Балабаново на прошедших выборах голосовало

за сохранение существующего курса, голосовало за развитие, - говорит Николай Калиничев.

Не согласиться с этим сложно, поскольку на выборах в балабановскую Городскую Думу в бюллетенях, помимо прочих, был и обезличенный кандидат - «против всех». В общем, по городу он набрал крайне низкое количество голосов, что говорит об отсутствии массового недоверия к выборам и представительному органу.

При этом глава администрации Боровского района подчеркнул, что сам он придерживается необходимости максимального участия жителей в выборах всех уровней. Николай Александрович упомянул опыт ряда стран, где участие в выборах обязательно для граждан старше 18 лет, а за неявку предусмотрен штраф.

- Слова благодарности хотел бы сказать всем, кто пришёл на избирательный участок и внес свой вклад в судьбу города. И обращаюсь ко всем жителям города и всего района следовать такому примеру земляков, особенно учитывая предстоящие в 2020 году выборы во все уровни законодательной власти области. Чем большим доверием избирателей заручатся будущие депутаты городских и сельских дум, Районного Собрания, Законодательного Собрания Калужской области, тем большая ответственность будет у каждого из них за благополучие Боровской земли, тем больше добрых дел они смогут сделать на благо своих земляков, - говорит Николай Калиничев.

ЗАМЕНА «ИГРОКОВ»

В этом году в борьбу за депутатские мандаты включились 63 кандидата, что в среднем составило по четыре человека на место в Гордуме. Однако жители Балабанова отнеслись к столь большому выбору спокойно, практически полностью поддержав депутатов третьего созыва, решивших пойти на следующий срок полномочий. При этом сделав рокировку в проценте своего доверия.

На первом избирательном округе традиционно лидирующего директора школы № 3 Виктора ЛОКТЮХИНА на ступень ниже пододвинул технический директор «СВ-Дубль» Сергей СВИРИДЕНКО. Соответственно Людмила СУХАНОВА заняла третье место, которое в 2014 году досталось Павлу ГРАНКОВУ, через год победившему на выборах в Районное собрание.

На округе №2 и в этот раз на первой позиции оказалась главный редактор газеты «Неделя Боровского района» Светлана ЗАЦАРИННАЯ. Компанию Светлане Николаевне составит учитель истории СОШ №1 Александра ГРАНКОВА. Завуч того же учебного заведения Татьяна ЕРОХИНА сохранила свою золотую середину этого пятимандатного округа. А вот взамен Владимира ЖИГАНОВА и Валентина ХОМЕНКО, не выдвинувших свои кандидатуры на очередной срок, пришли тренер по рукопашному бою Артем АЛЕКСЕНКО и директор ГДК Ирина НИКИФОРЕНКО.

Третий избирательный округ полностью обновил тройку лидеров голосования. Победное место в этом округе заняла врач балабановской поликлиники Екатерина БЕРЕЗОВА. Михаила КЛЮЕВА избиратели со второго места сместили на четвертое, отдав «серебро» тренеру ЦФиС Дмитрию ЧЕРНОВУ. Зато гендиректор ООО «Дина-сервис» Дмитрий ГУСЬКОВ улучшил результат прошлых выборов, подняв свой рейтинг с четвертого на третье место.

Округ №4 отметился не только тем, что здешний лидер выборов - директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ набрал наибольшее количество голосов изо всех избранных кандидатов, но и тем, что он обошел Главу города Сергея СУДАКОВА. Уступил свою позицию и директор ДК «Ракетчик» Владимир ТАРАН, спустившийся на четвертое место, которое в округе пустовало половину срока, поскольку занявший его в 2014 году Михаил ИВАНОВ перешел на работу заместителем главы администрации. А вот Светлана ХОХЛОВА, занявшая в 2014году третье место, вообще выбыла из списка лидеров, уступив в этот раз свой мандат военному пенсионеру Александру ШАРОНИНУ.

КОМАНДА БАЛАБАНОВА

Стоит отметить, что из шестнадцати депутатов, победивших на выборах, четырнадцать были выдвинуты партией «Единая Россия». Примечательно, что в этот раз «ЕдРо» решила собрать команду исходя не из принципа партийности, а желания и готовности людей работать на развитие города.

Такая тактика дала отличный результат, и глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ им доволен.

- Люди, которые сейчас пришли работать в Думу, имеют за плечами и богатый жизненный опыт, и успешно реализованные проекты - каждый из них профессионал в своей сфере деятельности. Готовность отдавать значительную часть своего времени и сил на благо города они уже доказали это своими результатами и активностью в период предвыборной компании. Избиратели поверили им, поскольку увидели, что у каждого кандидата есть не абстрактные, а четкие планы действий и понимание как их осуществить. Это не просто победа, это большая ответственность, возложенная доверием горожан,

которую предстоит оправдать,- говорит Николай Калиничев.

Кроме этого он делает акцент на удачное совмещение опыта и молодости в балабановской Думе. Считая, что депутаты третьего созыва, перешедшие в четвертый, поделятся своими знаниями с новыми коллегами, а те, в свою очередь, внесут свежий взгляд на решение общегородских задач.

Иван КРЕЧЕТ

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