Вера на слово. РЭС отчитались о подготовке к осенне-зимнему периоду

Готовиться к наступлению холодов в Боровском районе начали, как всегда, заранее. По большей части эта работа сосредоточена вокруг тепловых сетей, однако сотрудникам «Калугаоблводоканала» и РЭС тоже есть чем заняться в преддверии зимы.

Учитывая последние события с перебоями в электроснабжении, именно к энергетикам у чиновников накопилось больше всего вопросов, которые и задали представителю предприятия на минувшей еженедельной планерке в районной администрации.

Ледяные дожди, плановые и аварийные отключения электроэнергии, упавшие деревья и прочие ЧП приводят к всплеску негодования боровчан. А потому, нет ничего удивительного в том, что глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ при первом же, после долгого перерыва, появлении представителя электросетей поинтересовался: как предприятие готовится к зимнему периоду в этом году.

Отдуваться вместо возглавляющего РЭС Александра АБУБАКИРОВА пришлось замещающему его главному инженеру, который рассказал о том, что сотрудники предприятия довольно активно занялись подготовкой к холодам.

Так, недавно был заключен контракт на проведение работ в Ермолине и частично Балабанове. В данном случае речь идет об установке новых «умных» счетчиков, которые помогут избежать воровства электроэнергии. Не очень понятно, как это поможет боровчанам выстоять зиму без отключений, но в первую очередь чиновникам доложили именно об этом.

Что касается капитального ремонта оборудования, то на сегодняшний день завершено порядка 80% запланированных работ. Задержки на этом направлении возникли из-за подрядчиков, которые не смогли вовремя справиться с расчисткой территории, из-за чего, к слову, случилось незапланированное отключение электроэнергии на территории СП «Асеньевское». Ожидается что после расчистки просек здесь сделают расширение линии электропередач. Это должно уберечь сети от падения на них деревьев грядущей зимой. Такие же работы ведутся и на территории Ворсина, где еще в январе был превышен годовой лимит отключений электроэнергии.

В начале октября на линии должны выйти специалисты, которые проверят оборудование, с помощью которого энергетики узнают о возникновении проблем на линии. Без него бригадам придется ждать сообщения от жителей, чтобы узнать о поломке, что не идет на пользу оперативности.

Насколько эти меры помогут электросетям избежать проблем, станет ясно через несколько месяцев. Однако, учитывая, что по прогнозам синоптиков нас ждет достаточно слякотная зима с ледяными дождями, хотелось бы в первую очередь увидеть от сотрудников РЭС больше внимания к состоянию своих линий, а не установку новых онлайн-счетчиков.

Семен ФРОЛОВ

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