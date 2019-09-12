12.09.2019

«Горбатый» план. Проблемный дом в Балабанове обещают достроить за десять месяцев



История «горбатого» недостроя на пересечении улиц Боровской и Гагарина в Балабанове имеет длинную историю, поросшую самыми нелепыми мифами. Этот «больной зуб» даже подумывали снести. Но, прикинув, что такая затея обойдется городскому бюджету в десятки миллионов, в администрации взяли курс на поиск организации, способной довести строительство до конца.

 

НОВОЕ ДЕЛО

Решением этой проблемы в белом доме намерены справиться и с темой обманутых дольщиков на улице Заречной. А потому совещание, прошедшее 10 сентября в администрации города, состоялось при участии прокурора Боровского района Александра ЕГОРОВА и представителей Фонда имущества и министерства ЖКХ Калужской области.

Три года чиновники потратили на переговоры с различными потенциальными подрядчиками. Однако взять на себя столь непростую ответственность - довести «горбатый» дом до сдачи в эксплуатацию, решилось только ООО «Гипрострой». Его финансовый директор Баграт МАРТИРОСЯН, знакомясь с дольщиками, был откровенен: организация никогда домов не строила, занималась более масштабными проектами - тоннелями, мостами и т. п. Однако в поставленном задании никаких проблем не видит, тем более при той поддержке, которую администрация города и региональное министерство оказывают во взаимодействии со всеми сторонами, занятыми в решении вопроса.

 

СПРИНТ

Сам Баграт Мартиросян определил основные задачи, которые его сотрудникам  предстоит решить до наступления холодов:

- В первую очередь нам необходимо закрыть тему внешних сетей. Вода, электричество, отопление - все это надо подвести к объекту как можно быстрее, чтобы в зимнее время процесс строительства шел без сбоев. Потом займемся монтажом  внутренних коммуникаций и перекрытием кровли.

Этот длинный список подготовительных работ обсудили позже и на стройплощадке, где провели второе совещание с участием представителей ресурсоснабжающих организаций. Чтобы процесс взаимодействия не затянулся, глава администрации Сергей ГАЛКИН пообещал оказать всю необходимую помощь, а прокурор Боровского района Александр Егоров - проконтролировать, чтобы не возникло томительных ожиданий заключения партнерских отношений.

 

ДОЛЯ УЧАСТИЯ

Сроком сдачи жилого дома на ул. Боровской установили июнь 2020 года, что, естественно, кажется совершенно фантастическим. Однако финдиректор ООО «Гипрострой» уверен, что его сотрудники, которые уже вышли на объект, с поставленной задачей справятся.

Зато обманутые дольщики к таким обещаниям отнеслись настороженно, заявив, что  не готовы  безоговорочно выполнять предложенные им условия. На что глава администрации Сергей Галкин тут же заметил:

- Вы понимаете, в какой район вы переселяетесь? Здесь поликлиника, строятся детский сад и школа, в ближайшие годы начнется возведение ФОК с бассейном и культурного центра! Давайте будем работать конструктивно со всех сторон, если мы все нацелены на результат.

Поддержал это мнение и прокурор района, отметивший, что шанс, который выпал балабановским обманутым дольщикам, единственный возможный и жители со своей стороны должны его использовать. А вот прокуратура, и без того пристально занимающаяся ситуацией с так и не построенным для горожан жильем по долевому участию, обещает особый надзор на протяжении указанных десяти месяцев.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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